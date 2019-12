Hattingen. Die Öffnungszeiten der Bäckereien in Hattingen sind rund um die Festtage sehr unterschiedlich. Am ersten Feiertag haben alle geschlossen.

Hattinger Bäckereien haben zum Fest unterschiedlich geöffnet

Bis auf wenige Ausnahmen bleiben die Türen der Bäckereien in Hattingen am ersten und zweiten Weihnachtstag geschlossen.

Die Bäckerei Peter Bäcker in Niederwenigern, Domplatz 1, hat Montag, 23. Dezember, von 6 bis 18 Uhr und an Heiligabend von 6 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei Thiele, Dahlhauser Straße 62, hat Montag, 23. Dezember, und an Heiligabend von 7 bis 12 Uhr offen. In der Konditorei Sodtke im Ruhr Café, Bahnhofstraße 73, wird man am Montag von 5 bis 18 Uhr bedient und am 24. Dezember kann man von 7 bis 12 Uhr einkaufen. An den beiden Feiertagen ist geschlossen.

Malzers Backstuben haben je nach Standort unterschiedliche Öffnungszeiten. Die Filiale im Rewe-Markt Lenk an der Heinrich-Puth-Straße 6-8, hat am Montag wie immer von 7 bis 20 Uhr und an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr auf. An beiden Feiertagen ist geschlossen. Das Geschäft im Bruchfeld 2 hat am Montag von 6.30 bis 21 Uhr und am Dienstag von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet. An den Feiertagen bleibt das Geschäft geschlossen. Malzers in der Thingstraße 21 im Rewe Markt Lenk hat ebenfalls an beiden Feiertagen nicht geöffnet, ist aber Montag von 7 bis 20 Uhr und an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr offen.

Die Bio-Bäckerei Back Bord, Gelinde 2, hat am Montag von 8 bis 18.30 Uhr auf, am 24. Dezember von 8 bis 13 Uhr und an den beiden Feiertagen geschlossen.

Nieland, Heggerstraße 40, hat Montag von 8 bis 19 Uhr und Heiligabend von 7 bis 13 Uhr geöffnet. An beiden Feiertagen bleiben die Pforten zu. Nieland am Steinhagen 7 hat andere Öffnungszeiten. Ausnahmsweise ist am Montag, 23. Dezember, von 5.30 bis 18 Uhr geöffnet und und am Dienstag von 5.30 bis 13 Uhr. Am ersten und zweiten Feiertag ist geschlossen.

Über die Festtage machen viele Bäcker Pause. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Löscher, Gelinde 2, hat Montag von 8 bis 18 Uhr und am 24. Dezember von 8 bis 13 Uhr offen. Am ersten Feiertag ist geschlossen und am zweiten Feiertag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Löscher, Beuler Höhe 2, hat Montag von 8 bis 20 Uhr und Dienstag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Am ersten Feiertag bleibt das Geschäft geschlossen, am zweiten Feiertag ist von 7.30 bis 11 Uhr offen.

Löscher, Rauendahlstraße 20, öffnet Montag von 6 bis 18 Uhr und Dienstag von 6 bis 13 Uhr. Am ersten Weihnachtstag ist geschlossen, am zweiten von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Löscher, Langenberger Straße 3, hat Montag von 7 bis 18 Uhr und Heiligabend von 7 bis 13 Uhr und am 2. Weihnachtstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Am ersten Feiertag ist geschlossen.

Die Bäckerei Wodantaler Landbrot, Nordstraße 16, ist Montag von 6 bis 14 Uhr und Heiligabend von 6 bis 12 Uhr geöffnet. An beiden Feiertage ist geschlossen. Die Bäckerei Koch bei Kaufland, Große Weilstraße 18, hat am ersten und zweiten Feiertag geschlossen, Montag ist von 7 bis 20 Uhr geöffnet und Dienstag von 7 bis 13 Uhr.

Die Bäckerei Baudach, Thingstraße 30, hat an den beiden Feiertagen geschlossen, am Montag von 6.30 bis 18 Uhr und am Dienstag von 6.30 bis 12 Uhr die Türen auf. Die Bäckerei Südstadt, Raabestraße 36, richtet sich in ihren Öffnungszeiten meistens nach den Zeiten der gegenüberliegenden Berufsschule. Am Montag ist von 7 bis 14 Uhr und Dienstag von 7 bis 13 offen. Am ersten Feiertag bleibt das Geschäft geschlossen, am zweiten Feiertag kann man von 7 bis 13 Uhr einkaufen.

Die Bäckerei Kamps in Reschop Carré hat an den Feiertagen geschlossen, Montag von 7 bis 20 Uhr und an Heiligabend von 7 bis 13 Uhr geöffnet.