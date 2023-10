Hattingens politische Jugend geeint: Mahnwache gegen Terror

Hattingen. Gemeinsam gegen Terror der Hamas in Israel: Hattingens politische Jugendorganisationen rufen für Dienstag (10.10.) zur Mahnwache am Rathaus auf.

Die politischen Jugendorganisationen in Hattingen verurteilen die Terrorangriffe der Hamas und stehen an der Seite Israels: Sie laden für Dienstag (10.10.), 18 Uhr, zu einer gemeinsamen Mahnwache am Rathausplatz ein.

„Grund sind die brutalen Terrorangriffe der radikalislamistischen Hamas auf den Staat Israel“, so die Pressemitteilung.

Die Standpunkte von Hattingens Jungpolitikern:

„Schon in der Vergangenheit haben wir gezeigt, dass wir in Hattingen bei solchen entscheidenden Fragen überparteilich geeint auftreten“, so Mitinitiatoren Anna Neumann und Leon Dreinhöfer von den Jungen Liberalen. Felix Hampel, Vorsitzender der Jungen Union: „Die Angriffe der Hamas auf Israel sind ein abscheulicher Akt der Barbarei. Wir verurteilen sie auf das Schärfste.“ Ugur Ince, Vorsitzender der Jusos Hattingen, ergänzt: „Die Existenz Israels darf niemals in Frage gestellt werden. Für uns gilt eine uneingeschränkte Solidarität.“

„Wir verurteilen die erneut aufbrandende Gewalt und rufen zu Frieden und einer gewaltlosen Lösung des Konflikts auf. Jedes Leben ist unantastbar und wertvoll“, so Alex-Marvin Fabrizius von der Grünen Jugend. „Eine friedliche Lösung hat oberste Priorität“, fügt Simon Altunay, Vorsitzender des Jugendparlaments hinzu.

„Der deutsche Staat darf den Terror durch eigene Entwicklungshilfe nicht weiter finanzieren“, so die Initiatoren abschließend.

