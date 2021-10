Hattingens Ortsteile: Winz-Baaker können jetzt mitgestalten

Pfarrer Bodo Steinhauer will den Hattinger Ortsteil Winz-Baak zusammenbringen.

Hattingen. Die evangelische Kirchengemeinde Winz-Baak geht neue Wege in Hattingen: Ihre Gemeindezentrum soll zu einem Stadtteilzentrum für alle wachsen.

Gemeindeversammlung als Stadtteiltreffen: Alle Bürgerinnen und Bürger in Winz-Baak sind für den 4. November eingeladen, mitzudenken und ihren Ortsteil mitzugestalten. Initiator ist der evangelische Pfarrer Bodo Steinhauer.

Corona habe das öffentliche Leben verändert – doch „in Winz-Baak hatte es auch sonst gravierende Einschnitte gegeben“, meint er. Die Traditions-Gaststätte Benecken etwa hat ihre Türen für immer geschlossen – deshalb gebe so gut wie keinen öffentlicher Treffpunkt mehr. Und deshalb überlegt die evangelische Kirchengemeinde, das eigene Gemeindezentrum als Stadtteilzentrum weiterzuentwickeln. Es soll ein Ort werden, an dem sich noch mehr als bisher alle Generationen begegnen und wohlfühlen.

Treffen am 4. November im Gemeindezentrum

„Die Gemeinde sieht sich hier in der besonderen Verantwortung für alle Menschen des Ortsteils, ganz gleich welcher Konfession oder Religion sie angehören“, schreibt Steinhauer. „Gastfreundschaft und Offenheit kennzeichnen diese Gemeinde ohnehin. In bewährten Formaten und in neuen Projekten soll es einen Aufbruch geben.“

Wer sich einbringen will, ist am Donnerstag, 4. November, 19 Uhr, im Gemeindezentrum an der Schützstraße 2a willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Getränke stehen bereit.

