Hattingens Kult-Wirt „Fiete“ Berkermann ist gestorben

Friedhelm „Fiete“ Berkermann vom Kleinen Café in Hattingen – hier bei Hattingen Live 2010 – ist gestorben.

Hattingen . Friedhelm Berkermann war in Hattingens Altstadt der dienstälteste Wirt mit seinem Lokal „Kleines Café“. Am Donnerstag (23.11.) ist er verstorben.

Ein Hattinger Urgestein ist tot. Friedhelm Berkermann ist an diesem Donnerstag gestorben. Für viele Hattinger war er einfach nur „Fiete“ – der Wirt des „Kleinen Café“.

„Eine Institution ist von uns gegangen“, sagt Stadtmarketing-Chef Georg Hartmann. Immerhin war Fiete Berkermann der dienstälteste Wirt der Hattinger Altstadt. Fast 50 Jahre verbrachte er hinter dem Tresen. Dabei war sein „Kleines Café“ in der Johannisstraße stets Treffpunkt und wurde für viele zum „zweiten Zuhause“ – nicht zuletzt für Fiete selbst.

„Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo dich keiner fragt, was du hast oder bist.“ Die Zeilen von Peter Alexander sind für das älteste Lokal Hattingens und seinen Wirt treffend: „Keiner könnte uns besser beschreiben.“

Aufgrund einer schweren Erkrankung hatte sich Fiete Berkermann zuletzt etwas zurückgezogen. Am Donnerstag starb der Kult-Wirt – und noch am selben Tag, wurde im Kleinen Café auf ihn angestoßen.

