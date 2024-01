Hattingens Kindertheater 2024: Monsterquatsch & Wackelzähne

Hattingen Unterhaltung für Klein und Groß: Im Stadtmuseum Hattingen gibt es bald wieder jede Menge Theater. Alle Infos dazu auf einen Blick:

Streit unter Prinzessinnen, eine Hexe vom Pech verfolgt und ein ganz besonderes Abenteuer auf See – das Kindertheater des Stadtmuseums startet mit einem neuen Programm.

Die Hattinger Veranstaltungen:

Los geht es am 23. Januar mit dem Stück „Das Sternmännlein“ unter dem Motto „Ganz groß rauskommen“. Im Laufe des Märchens wird deutlich: Fantasie ist der Weg zum großen Glück.

Am 27. Februar folgt das Märchen „Die Zweite Prinzessin“: Das Stück erzählt eine Geschichte von Neid und Versöhnung in einer nicht ganz so perfekten Königsfamilie.

Im März steht ein Theaterstück mit Achim Sonntag auf dem Programm: Dieser ist nicht nur der Erzähler, sondern auch die Hauptfigur, eine Hexe, in „Für Hund und Katze ist auch noch Platz“.

Die Villa Kunterbunt steht am 23. April in Blankenstein – mit dem Stück „Pippi Langstrumpf“.

Zum Abschluss am Dienstag, 14. Mai, begleiten die großen und kleinen Gäste Fiona auf See, im Theaterstück „Fiona und das Meerwunder“. Dieses verbindet die Verschmutzung der Meere mit dem Glauben an Wunder.

Infos und Kartenvorverkauf:

Die Theaterstücke eignen sich für Kinder ab vier Jahren und finden jeweils um 15 Uhr im Stadtmuseum am Marktplatzt 1-3 statt. Karten (vier Euro): (02324) 204-3522, -3511, -3512, -3513 oder - 3555.

