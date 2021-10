Hattingens Bürger werden beim Biomüll-Sammeln immer besser

Hattingen. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hattingen sammeln immer mehr Biomüll. dafür gibt’s jetzt eine Danke-Aktion mit Design-Vorsortierbehältern.

Hattingen ist fleißig: In der Stadt sind im vergangenen Jahr rund 3272 Tonnen Biomüll zusammengekommen. Kartoffel-, Bananen-, Eierschalen wie auch viele weitere Küchen- und Gartenabfälle haben den Weg in die rund 7300 Biotonnen gefunden. Tendenz steigend.

„In Hattingen wird mittlerweile mehr Biomüll getrennt und entsorgt also noch vor einigen Jahren“, so Abfallberaterin Cornelia Padtberg. „Dafür wollen wir uns bedanken und weiterhin für das wichtige Thema Mülltrennung sensibilisieren – denn Luft nach oben ist noch da.“

Deutschlandweite Danke-Aktion zur Biotonne

Die Stadt beteiligt sich jetzt an der deutschlandweiten Danke-Aktion zur Biotonne. Sie verschenkt ab sofort die handlichen Design-Vorsortierbehälter „BiOTONi“ in vier verschiedenen Farben an Interessierte. So können die kompostierbaren Küchenabfälle in Zukunft besser gebündelt werden.

„Wir haben rund 100 Behälter vorrätig, die wir verschenken wollen. Wer noch Fragen zur Biotonne hat oder gerne eine anmelden möchte, kann das mit der Abholung des Behälters natürlich verbinden“, so Cornelia Padtberg.

Hier gibt es die Behälter in Hattingen

Die Behälter können montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr am städtischen Betriebshof, Engelbertstraße 3-5 abgeholt werden. Die Verteilung läuft zunächst bis 5. November.

>>> Fragen zur Biotonne selbst und zur richtigen Mülltrennung können mit Cornelia Padtberg besprochen werden – unter 204-3711 oder per Mail: c.padtberg@hattingen.de

