Hattingen: Zwei Schwerverletzte – Fahrer ohne Führerschein

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten: Die Feuerwehr Hattingen war am Montagabend in Welper im Einsatz.

Hattingen. Schwerer Krad-Unfall in Hattingen: Zwei Personen haben sich schwer verletzt – der Fahrer, der keinen Führerschein hatte, und seine Sozia (10).

Unfall auf der Marxstraße in Welper. zwei Personen mussten am Montagabend schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

Wie die Polizei berichtet, war ein Hattinger (32) gegen 21 Uhr mit seinem KTM-Motorrad in Richtung Hüttenstraße unterwegs. Auf dem Soziussitz war ein zehnjähriges Mädchen dabei. Bei einem Überholvorgang in Höhe der Bogenstraße touchierte das Krad den Hyundai eines Hattingers (46). Der 32-Jährige verlor die Kontrolle über das Krad und es kam zum Sturz.

Der Mann und und seine Sozia erlitten durch den Sturz Brüche im Beinbereich, so die Polizei weiter. Der Autofahrer erlitt durch den Unfall einen Schock.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Krad zur Fahndung ausgeschrieben war.

Feuerwehrkräfte stellten den Brandschutz sicher und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten.

