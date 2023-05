Samstagmittag wurden zwei Motorradfahrer aus Velbert auf Hattinger Stadtgebiet in einen Unfall verwickelt.

Unfall Hattingen: Zwei Motorradfahrer in Unfall verwickelt

Hattingen. Zwei ältere Biker wurden am Samstagmittag in Hattingen Opfer eines Verkehrsfalls. Eine Unachtsamkeit des älteren Motorradfahrers war Schuld.

Die Polizei berichtet von einem Verkehrsunfall, in den zwei Motorradfahrer verwickelt waren. Am Samstag gegen 11.45 Uhr befuhren demnach ein 66-jähriger Velberter und ein 64-jähriger Velberter auf ihren Motorrädern die Elfringhauser Straße in Fahrtrichtung Velbert.

Ort war Einmündungsbereich Elfringhauser Straße/Wodantal

Am Einmündungsbereich Elfringhauser Straße/ Wodantal musste der 64-Jährige verkehrsbedingt an der Haltelinie anhalten. Der 66-Jährige näherte sich ebenfalls dem Einmündungsbereich und beobachtete den Querverkehr, übersah allerdings dabei den vor ihm wartenden 64 Jährigen, sodass es zum Auffahrunfall kam.

Verletzung durch Kollision

Durch die Kollision stürzte der 64-jährige Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Sein beschädigtes Krad wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Straße Wodantal vollständig gesperrt.

