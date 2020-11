Hattingen: Zeitfenster erzählt Josef Urias’ Geschichte

Die Schaufenster an der Emschestraße scheinen geborsten, Plakate hängen dort, eines in leuchtendem orange. Doch nicht etwa Vandalismus ist der Grund für die ungewöhnliche Optik, sondern Geschichtsbewusstsein: Es handelt sich um eine Schaufenster-Installation, die im Rahmen der Gedenkwoche „Hattingen hat Haltung“ über die Geschichte des jüdischen Kaufhausbetreibers Josef Urias informiert.

Schüler besuchten in der Freizeit das Stadtarchiv

Es finden sich Aufbereitungen originaler Materialien, Bilder und Texte, in dem sogenannten Zeitfenster. Der Fokus liegt dabei auf der systematischen Diffamierung des Geschäftsmannes und ehrenamtlichen Lokalpolitikers, die schon lange vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten begonnen hatte. Die Dokumente beschreiben anschaulich, wie Urias bereits in den 1920er-Jahren durch eine regelrechte Hetzkampagne aus dem politisch rechten Lager um Hüttendirektor Ernst Arnold zunächst aus dem Amt und schließlich aus der Stadt vertrieben wird.

Die Zeitfenster-Installation zeigt auch Innenaufnahmen des Kaufhauses vor seiner Plünderung. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Zusammengetragen haben sie neun Schüler des Geschichtsleistungskurses der Gesamtschule. Sie hatten sich bereits im vergangenen Schuljahr mit der Thematik befasst, die Projektpräsentation musste jedoch wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden. „Es ging dabei darum klarzumachen, dass ‘33 nicht aus heiterem Himmel kam“, erläutert Geschichtslehrer Veysel Hezer, der das Projekt mit den Schülern in der Freizeit und zusätzlich zu den Abiturvorbereitungen durchgeführt hatte.

Geschichte aufarbeiten, Muster durchschauen

„Mich hat interessiert, wie die Vergangenheit der Stadt aussieht, in der ich aufgewachsen bin“, beschreibt die ehemalige Schülerin Luiza Lehrke ihre Motivation, bei dem Projekt mitzumachen. „Dieser Aspekt ist ganz wichtig“, betont Lehrer Veysel Hezer. „Sich mit der eigenen Lokalgeschichte zu beschäftigen, das elektrisiert die Schüler.“ Es zeige ihnen, dass das, was in den Geschichtsbüchern steht, nicht nur in weit entfernten Großstädten, sondern eben auch in ihrer Heimatstadt passiert ist.

Allerdings sei es nicht nur darum gegangen, die Geschichte aufzuarbeiten, erläutert Stadtarchivar Thomas Weiß, der im Rahmen des Projekts eng mit den Schülern zusammengearbeitet hatte. Sondern auch darum die Muster zu erkennen, mit dem völkische Gruppen ihre politischen Gegner attackieren. „Es ist eine Geschichte, die 1923 spielt, aber auf einmal kamen Namen und Begriffe auf, die uns heute ganz geläufig sind“, so Weiß weiter. „Fake News“, zum Beispiel.

Mit diesem Flugblatt machte seine politischen Gegner Stimmung gegen Josef Urias. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Schüler kommentieren historische Ereignisse

Ein weiterer Teil des Projekts war es zudem, die damaligen Ereignisse aus heutiger Sicht und mit heutigen Mitteln zu kommentieren. So haben die Schüler einen Hattinger Lokalteil in dem fiktiven Blatt „Der westfälische Bote“ gestaltet, in dem Sie Leserbriefe und Kommentare neben die historischen Texte stellen.

Ebenfalls sind fiktive Twitter-Beiträge mit Original-Zitaten von Ernst Arnold oder Adolf Hitler abgebildet. „Wir dachten dabei an Trump“, erläutert Luiza Lehrke. „Der hat sich ja auch durch seine gesamte Amtszeit getwittert.“ Die Schüler haben diese Beiträge kritisch kommentiert, mit Emojis und Hashtags wie „#HattingenZeigtHaltung“ oder „#GegenRassismus“ versehen.