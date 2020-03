Hattingen: Wir Bürger können echte Lebenshilfe leisten

Corona hat die Stadt im Griff. Die Woche der Wahrheit kam nicht unerwartet. Es war klar, dass die fortschreitende Ausbreitung zu immer weiteren Gegenmaßnahmen führen würde – und musste.

Jetzt Zeit zu gewinnen beim Umgang mit der Pandemie, ist das Gebot der Stunde. Bund und Land, Städte und Gemeinde können gar nicht anders, als die Bevölkerung durch massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens vor den lebensbedrohlichen Folgen einer Ansteckung zu schützen.

Selbstschutz ist angesagt

So gut es geht, muss man fairerweise dazu sagen. Denn fernab der staatlichen und kommunalen Verbote und Gebote liegt ein großer Teil des Schutzes in der Hand der Bürgerinnen und Bürger.

In Berlin, in Düsseldorf und im Rathaus in Hattingen werden Leitplanken dafür gesetzt, dass die Menschen so sicher wie möglich durch diesen Ausnahmezustand kommen. Vernünftig zwischen diesen Leitplanken bewegen müssen wir uns schon selber. Selbstschutz ist angesagt.

Verzicht auf soziale Kontakte

Das ist ganz sicher der Verzicht auf soziale Kontakte, denen ein paar Wochen des Aussetzen nicht schaden. Das kann aber auch die aktive Hilfe für Menschen sein, die zu den besonders Gefährdeten zählen: Alte und Kranke.

Fragen Sie Ihren hochbetagten Nachbarn doch einfach einmal, ob Sie ihm beim Einkaufen etwas mitbringen können. Das ist echte Lebenshilfe.