Hattingen: Wieder geben sich Betrüger als Polizisten aus

Die Kreispolizei warnt aktuell wieder eindringlich vor Trickbetrügern, die sich in Hattingen am Telefon als Polizisten ausgeben.

Hattingen. Zum wiederholten Mal haben sich Trickbetrüger in Hattingen am Telefon als Polizisten ausgegeben. Sie haben ihre Masche jetzt noch erweitert.

Die Kreispolizei berichtet erneut von vermehrten verdächtigen Anrufen: Am Telefon meldete sich zum Beispiel „Polizei, Herr Rademacher“ und informierte die Angerufenen über Einbrüche in der Nachbarschaft sowie eine aufgefundene Adressliste, auf der auch der Name der Angerufenen aufgeführt sei, so die Pressemitteilung.

Ziel der Anrufe war es, die Opfer dazu zu bewegen, der angeblichen Polizei Bargeld und Wertgegenstände zur Verwahrung zu übergeben. Neu dabei: Der Anrufer erwähnte auch den Namen eines örtlichen Bezirksbeamten und gab diesen als Abholer oder Einsatzleiter aus.

Die Polizei warnt: „Die Namen der Bezirksbeamten sind im Internet veröffentlicht und können somit von jedem eingesehen werden. Beenden Sie verdächtige Anrufe zeitnah und halten Sie Rücksprache mit Verwandten und/ oder der Polizei. Übergeben Sie Bargeld und Wertgegenstände niemals an unbekannte Personen.“

Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel