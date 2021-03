Hattingen: Weniger Unfälle, aber Gefahr auf Rad und Pedelec

Hattingen. Es gab insgesamt weniger Unfälle in Hattingen, aber mehr von Rad- und Pedelecfahrern. Das sagt die Kreispolizei zur Unfallstatistik im Detail.

Die Verkehrsunfallzahlen, die die Kreispolizei jetzt vorgestellt hat, belegen: Die Gefahr, im Ennepe-Ruhr-Kreis Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, bleibt gering. Bei der Anzahl der Unfälle mit Personenschaden im Verhältnis zur Einwohnerzahl belegt der Kreis diesmal sogar Platz 1 von 47 NRW-Polizeibehörden. Insgesamt 6107 Mal hat es dabei im Vorjahr im Kreisgebiet (außer Witten) gekracht – davon 1430 Mal in Hattingen, ein Rückgang von 233 Unfällen.

Insgesamt weniger Verkehr auf den Straßen – wegen der Pandemie

Die Hauptursache für den deutlichen Rückgang bei den Verkehrsunfällen, der sich übrigens für alle Städte des EN-Kreises feststellen lässt, sieht Mario Klein, Leiter der Direktion Verkehr bei der Kreispolizei, dabei in der Corona-Pandemie. Durch diese bedingt habe es im Vorjahr insgesamt weniger Verkehr auf den Straßen gegeben.

Grundsätzlich gesunken ist auch die Zahl der bei Unfällen Verletzten, kreisweit um 15 Prozent, in Hattingen von 150 auf 144 indes nur leicht. Anders als 2019, als sich in der Stadt zwei tödliche Unfälle ereigneten, gab es hier dieses Mal indes keinen einzigen. Die vier tödlichen Unfälle – allesamt mit Senioren – ereigneten sich vielmehr in Ennepetal, Gevelsberg, Herdecke und Schwelm.

Weniger Senioren und junge Erwachsene verunglückt

Insgesamt ist die Zahl der verunglückten Senioren im Vorjahr aber kreisweit leicht zurückgegangen und auch in Hattingen um vier auf 20 Verunglückte gesunken. Noch erfreulicher ist die Entwicklung bei den jungen Erwachsenen. Hier ist die Zahl der Verunglückten kreisweit um fast ein Drittel gesunken, noch deutlicher in Hattingen (von 36 auf 16 Verunglückte).

Trotz sinkender Unfallzahlen insgesamt gibt es in einem Bereich aber einen – deutlichen – Anstieg zu verzeichnen: Bei den Rad- und Pedelecfahrern schnellte die Zahl fast in allen Kreisstädten hoch – in Hattingen dabei von 23 auf 42. „In der Corona-Pandemie sind einfach zunehmend mehr Leute Rad gefahren“, nennt Mario Klein hierfür einen wesentlichen Grund. Die Unfälle, erklärt er, hätten sich dabei zumeist „am Leinpfad und auf den schönen Trassen“ ereignet.

Ursache für Motorradunfälle ist oft Ablenkung

Demgegenüber nur leicht um eins auf 34 gestiegen ist in Hattingen die Zahl der verunglückten Motorradfahrer. Ursache für die Unfälle, so Klein, sei dabei oft weniger überhöhte Geschwindigkeit denn Unaufmerksamkeit und Ablenkung. Was derweil den Anstieg der Zahl der verunglückten Kinder in Hattingen von acht auf 14 betrifft – gegen den kreisweiten Trend –, so hat er hierfür keine Erklärung parat. „Ich denke, das ist Zufall.“

Nicht zuletzt, um Kinder weiterhin bestmöglich vor Unfällen zu schützen, hoffe die Kreispolizei aber, dass die Corona-Pandemie baldmöglichst wieder Verkehrserziehungsaktionen an den Schulen zulasse.

