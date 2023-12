Welper bietet in der Adventszeit noch zahlreiche Aktionen für Bürger. Die Veranstaltungen in Hattingen im Überblick.

Weihnachtsmarkt Hattingen: Welper bietet Feste & Aktionen in der Adventszeit

Hattingen. In Welper in Hattingen sind in der Adventszeit zahlreiche Aktionen und weihnachtliche Veranstaltungen für die Bürger geplant. Der Überblick:

In der Adventszeit finden in Welper verschiedene weihnachtliche Aktionen und Veranstaltungen statt. Zusammen mit den ansässigen Unternehmen organisiert die Bürgerschaft in den kommenden Tagen und Wochen folgende Events:

Heimelig bei einer Tassen heißem Glühwein wird es am Nikolaustag (6.12.) an der Thingstraße 32. Von 15 bis 18 Uhr ist dann ein Glühweinausschank geplant. Eine Adventsfeier ist an der Thingstraße 12-16 für den 9. Dezember vorgesehen. Gefeiert wird von 11 bis 19 Uhr.

Und auch einen Tag später (10.12.) geht es mit einer Adventsfeier weiter. Dann im Rahmen des Adventsfensters entlang der Marxstraße mit mehreren ansässigen Unternehmen. 14 bis 17 Uhr gibt es dort Leckereien und Getränke. Am gleichen Tag, wie auch am 17. und 23. Dezember, schmücken von 15 bis 16.30 Uhr Kinder der örtlichen Kitas vor der Thingstraße 30 den Weihnachtsbaum.

Das große Welperaner Reibekuchenbraten steht am 15. Dezember von 12 bis 18 Uhr an. Ausgerichtet wird es vor der Thingstraße 48. Eine Adventsaktion vor dem Gemeindeamt organisieren Gemeinschaftsgarten Kunterbunt und Privatpersonen am Sonntag, 17. Dezember. Ab 15 Uhr geht es an der Straße Im Welperfeld 23 los.

