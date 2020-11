Hattingen macht einen weiteren großen Schritt zur Digitalisierung der Schulen. Gerade seien noch einmal 600.000 Euro Fördergelder bewilligt worden, die nun in das Projekt „Hattinger Schulcloud“ fließen würden, hatte Kämmerer Frank Mielke in der Ratssitzung am Donnerstag (17. November) verkündet.

Ja, es seien „fast auf den Cent genau 600.000“ freut sich der Kämmerer im Gespräch mit der WAZ. Damit sollen die Serverstrukturen für das Schulnetzwerk bestritten werden, deren Einrichtung rund 680.000 Euro kosten werde. „Sie sind das Herzstück der Schulcloud“, erläutert Mielke.

Hattinger Schulcloud soll schon bald in Betrieb genommen werden

Sobald sie bereit ist, hängen die Hattinger Schulen alle am gleichen Netz. Bislang haben sie noch alle eigene Server und ein eigenes Netzwerk. Mit der Schulcloud können WLAN und Internetzugang, zentrale Schulsoftware sowie die verschiedenen einzelnen Programme der 14 Hattinger Schulen von einem zentralen Standort aus verwaltet werden. Das wäre laut Mielke auch „ein riesiger Quantensprung, was die Qualität angeht.“

Wenn alles gut läuft, soll die Hattinger Schulcloud zum Ende des ersten Quartals 2021 hochgefahren werden. „Das ist die Planung“, sagt Mielke. Große Fortschritte hatte das Projekt während des ersten Corona-Lockdowns gemacht. Als die Schulen leer waren, konnten hier Kabel und Leitungen verlegt werden.

Digitalisierung der Schulen in Hattingen kostet mehrere Millionen Euro

Dass eine zeitgemäße Schule ohne Internet nicht existieren kann, ist der Stadt bewusst. Zuletzt hat das auch die Corona-Pandemie gezeigt. Das Projekt „Hattinger Schulcloud“ war allerdings schon vorher angestoßen worden. Es wurde mit hohen Fördersummen bezuschusst, von denen die Stadt auch sämtliche beantragt habe, sagt Mielke.

Aus dem 2,1 Millionen Euro umfassenden Digitalpakt Schule seien Mittel „im wesentlichen für die Infrastrukturen“ abgerufen worden, erläutert Mielke. Die nun ausgeschütteten 600.000 Euro stammen ebenfalls aus diesem Fördertopf. Daraus werden im kommenden Jahr noch einmal 900.000 Euro kommen, die bereits für Endgeräte verplant seien.

Dafür hatte es jüngst schon einmal 600.000 Euro gegeben – dies war allerdings eine Sonderförderung, mit der 1320 Tablets für Lehrer und finanziell schwache Schüler bestellt wurden. Geliefert werden sollen sie zum Jahresende. Weiteres Geld war aus dem Fördertopf „Gute Schule 2020“ geflossen , damit seien größtenteils Baumaßnahmen an den Bildungsstätten bezahlt worden.

Digitalisierte Schulen bedeuten auch laufende Kosten

Allerdings, so betont der Kämmerer, seien bislang auch rund 500.000 Euro an Eigenmitteln aufgewendet worden. Und zwar immer dann, „wenn wir einen Entwicklungsschritt hatten, der uns wichtig erschien“. Auf passende Förderprogramme habe man dann nicht warten wollen: „Da muss man dann auch mal selber ran. Das sind uns die Schulen immer wert gewesen.“

Doch die volldigitalisierten Schulen bedeuten auch laufende Kosten für die Stadt. So werde etwa die Pflege der Computerprogramme eine noch nicht abzusehende Menge Geld kosten, ebenso die der digitalen Endgeräte. Mit deren einmaliger Anschaffung ist es nämlich nicht getan.

„Das wird eine ständige Position im Haushalt werden“, sagt Mielke. Und bisher seien Land und Bund eher zurückhaltend, wenn es um die Förderung solcher regelmäßigen Aufwendungen geht. Hier hofft der Kämmerer auf ein Einsehen, „sonst rollt auf uns wirklich eine Kostenlawine zu“.