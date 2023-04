Hattingen: WDR Big Band lockt mit Filmmusik in Gebläsehalle

Hattingen. Hattingen als Heimat für Jazzfreunde: Nach dem begeisternden Gastspiel von Chris Hopkins kommt jetzt die WDR Big Band in die Gebläsehalle.

Jazz auf der Hütte: Die WDR Big Band spielt am 12. Mai ein großes Konzert in der Gebläsehalle – auf dem Programm stehen Werke des Filmmusikers Michel Legrand.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Soundtracks zu mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen

Legrand ist dem breiten Publikum namentlich nicht unbedingt bekannt, so der Landschaftsverband, dafür aber seine Kompositionen: Denn der Jazzmusiker und Filmkomponist hat die Soundtracks zu mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen beigesteuert. Darunter etwa der Soundtrack zu „Les Parapluies de Cherbourg“ mit Catherine Deneuve und „Yentl“ mit Barbra Streisand. Und ganz nebenbei habe er der Jazzwelt mit Songs wie „Windmills Of Your Mind“ einige „unsterbliche Standards hinterlassen“, so der LWL.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mit prominenter Unterstützung aus den Niederlanden durch Trijntje Oosterhuis (Gesang) und Tineke Postma (Saxofon) verneigt sich die WDR Big Band unter Leitung von Vince Mendoza vor Michel Legrand.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Das Konzert wird vom Landschaftsverband-Westfalen-Lippe (LWL) in Kooperation mit dem Fachbereich Weiterbildung und Kultur der Stadt Hattingen präsentiert. „Nach dem fulminanten Start der Kooperation mit dem Konzert von Chris Hopkins mit den Jazz Kangaroos freuen wir uns auf einen fantastischen Abend“, erklärt Museumsleiter Robert Laube.

Tickets kosten 30 Euro, Schülerinnen, Schüler und Studierende zahlen 20 Euro, jeweils plus Gebühren. Karten gibt es online und im Foyer der Henrichshütte an der Werksstraße 31-33.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen