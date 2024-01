Abfallwirtschaft Hattingen: Was tun, wenn der Müll in der Biotonne festfriert

Hattingen Nicht nur die Menschen in Hattingen frieren, auch der Müll friert ein. Besonders ärgerlich ist das bei Bioabfällen. So kann‘s vermieden werden:

Eiseskälte und harter Nachtfrost machen Hattingen zu schaffen. Die Stadt Hattingen weist darauf hin, dass auch der Abfall gefriert – besonders die Biotonnen sind in dieser Woche davon betroffen.

„Im Winter kämpfen wir auch mit gefrorenem Müll. Die Tonnen können dann nicht oder nicht vollständig geleert werden“, so Abfallberaterin Cornelia Padtberg. „Bei der Leerung wird die Tonne am Müllfahrzeug mehrfach kräftig gerüttelt und angeschlagen, damit die Abfälle herausfallen. Ist der Inhalt aber stark eingefroren, hat die Müllabfuhr keine Chance, die Tonne vollständig leer zu bekommen.“

Hier ein paar Tipps:

- Küchenabfälle sind zunächst gut abtropfen zu lassen und dann einzupacken. Dazu eignen sich insbesondere Zeitungspapier oder Papiertüten. Auch Bioabfalltüten aus Recyclingpapier oder auf nachwachsenden Rohstoffen basierende, kompostierbare Kunststoff-Bioabfallbeutel sind eine gute Alternative. Auf keinen Fall normale Plastiktüten verwenden!

- Nasses Laub und feuchte Gartenabfälle sind besser in einem Grünabfallsack als in der braunen Tonne aufgehoben. Sie kosten pro Stück zwei Euro und können bei der Abfuhr der braunen Tonne dazugestellt werden.

- Locker eingefüllte Abfälle frieren weniger leicht fest. Daher sollte man die Abfälle besonders im Winter niemals in die Tonne hineindrücken.

- Für Abfälle, die in die graue Restabfalltonne gehören, kann das Einpacken in Plastiktüten hilfreich sein, um ein Festfrieren zu verhindern.

- Ist der Abfallbehälter überfüllt oder steht der Deckel längere Zeit offen, wird es bei Schnee oder Regen in der Tonne schnell nass und der Inhalt friert ein.

Sollte der Inhalt der Tonne trotz Berücksichtigung aller Tipps und Vorsichtsmaßnahmen einmal einfrieren, bleibe nichts anderes übrig, als selbst zu Spaten oder anderem geeigneten Werkzeug zu greifen und die Abfälle aufzulockern, meint die Abfallberaterin.

