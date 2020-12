Hattingen: Was bislang zum Corona-Impfzentrum bekannt ist

Hattingen Die Impfungen gegen Covid-19 haben begonnen - auch im EN-Kreis. Was Sie zum Corona-Impfzentrum für Hattingen in Ennepetal wissen müssen.

Mit rund 9500 Impfungen ist NRW am Sonntag (27. Dezember) in die größte Impfaktion der Geschichte gestartet. Mobile Impfteams haben 80 Einrichtungen im gesamten Bundesland aufgesucht, um dort Pflegeheim-Bewohner und -Personal mit der schützenden Spritze zu versorgen.

Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis ist es am Sonntag mit dem großen Impfen losgegangen – ebenfalls in einem Pflegeheimen und bislang noch nicht im Impfzentrum. Wann dort gestartet wird und was es sonst zum Impfzentrum des EN-Kreises und zur Corona-Impfung zu wissen gibt, beantworten wir hier:

Wo entsteht das Impfzentrum für Hattingen?

Für den Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es ein Impfzentrum. Innerhalb weniger Tage hatte der Kreis es in einem ehemaligen Aldi-Markt in Ennepetal errichten lassen. Die Adresse lautet Kölner Straße 203, die nächstgelegene Bushaltestelle heißt Im Schacht.

Wie komme ich von Hattingen aus am besten zum Impfzentrum?

Von Hattingen aus geht es am schnellsten mit dem Auto zum Impfzentrum. Wahlweise über die A43 bis zum Kreuz Wuppertal Nord und von dort aus weiter über Schwelm nach Ennepetal oder komplett über Land. Im letzteren Fall führt der Weg von Hattingen über Sprockhövel und Schwelm bis nach Ennepetal. Beide Strecken sind mit knapp über 20 Kilometern etwa gleich lang und die Fahrzeit beträgt ohne Stau und Behinderungen etwa eine halbe Stunde. Am Impfzentrum gibt es 70 Parkplätze.

Auch eine Anreise mit dem Bus ist möglich. Ab Hattingen Mitte gibt es zwei Verbindungen, die sich halbstündlich abwechseln:

Komfortabler ist die Verbindung, die immer um .31 startet. Hier geht es mit dem Bus SB 37 los, der 47 Minuten bis zur Haltestelle Polizeistation in Ennepetal braucht. Hier angekommen befördert die 608 in Richtung Ennepetal Busbahnhof Reisende zur Zielhaltestelle Im Schacht, die gleich am Impfzentrum liegt. Das dauert noch einmal zwei Minuten. Wird dieser Anschluss planmäßig erreicht, beträgt die gesamte Fahrzeit 51 Minuten.

Die Alternative startet ebenfalls mit dem Bus SB37, der Reisende innerhalb von 23 Minuten bis zum Busbahnhof Haßlinghausen in Sprockhövel bringt. Dort sind vier Minuten Zeit, um den Anschluss – die Buslinie 551 Richtung Richtung Voerde/Ennepetal – zu erwischen. Diese Fahrt dauert noch einmal 31 Minuten bis zum Busbahnhof Ennepetal, von wo aus es mit dem Bus der Linie 608 Richtung Barmen weiter geht. Er fährt noch einmal sechs Minuten bis zur Haltestelle Im Schacht. Läuft alles planmäßig sind Reisende auf dieser Strecke eine Stunde und sechs Minuten unterwegs.

Wann ist das Impfzentrum geöffnet?

Schon seit Dienstag (15.12.) ist das Impfzentrum theoretisch startbereit, zunächst fehlte allerdings der Impfstoff. Und auch jetzt, wo er da ist, wird es noch dauern, bis im Impfzentrum die ersten Spritzen gesetzt werden können. Den zunächst ist nur wenig davon verfügbar und damit werden die Bewohner und Pflegenden in den Senioren- und Pflegeheimen geimpft.

Wann genau es also im Impfzentrum losgeht, ist bislang noch unklar. Astrid Hinterthür, Fachbereichsleiterin Soziales und Gesundheit, hatte zuletzt gesagt, dass man nicht mit Massenimpfungen vor Februar rechne. Starten diese aber, soll das Zentrum montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr, geöffnet sein.

Corona-Impfung für Hattingen: Wer wird zuerst geimpft?

Die Reihenfolge, in der geimpft wird, ist vom Ethik-Rat und der Ständigen Impfkommission (Stiko) bundesweit einheitlich festgelegt. Demnach gehören Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen sowie die dort arbeitenden Pflegekräfte zu den Ersten, die sich impfen lassen können. Ebenso sollen das medizinische Personal in Krankenhäusern, Menschen die zuhause gepflegt werden und Senioren über 80 schnell die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gehören zu dieser ersten Gruppe rund 36.000 Menschen, allein in den 43 Senioren- und Pflegeheimen des EN-Kreises leben rund 4000 Menschen, die von mehr als 2200 Pflege- und Pflegehilfskräften versorgt werden.

Der Kreis hat eine Prioritätenliste erstellt, die sich unter anderem nach der Größe der Einrichtung und bereits beendeten Ausbruchsgeschehen richtet. Sie wird allerdings immer wieder angepasst werden müssen: Zum einen muss die Menge des gelieferten Impfstoffs zur Impfbereitschaft in der Einrichtung passen, zum anderen kann in den Einrichtungen, in denen es akute Ausbrüche gibt, nicht geimpft werden.

Zum Impfstart am 27. Dezember hat der Kreis 180 Impfdosen erhalten. Als erstes wurden damit 91 Bewohner und 52 Mitarbeiter des Pflegeheims Haus Bethanien in Wetter geimpft. Die 37 übrigen Dosen gingen zum Teil an ein benachbartes Pflegeheim, damit wurden jedoch auch Mitarbeiter des mobilen Impfteams geimpft, die in den kommenden Wochen die Impfungen in den Heimen durchführen werden.

Bis Ende Dezember sollen 2842 Impfdosen im EN-Kreis eingetroffen sein. Sobald die Lieferungen kommen, sollen sie in weiteren Heimen des Kreises verimpft werden.

Wie melde ich mich zur Impfung an?

Die Impfung im Impfzentrum wird ausschließlich mit einem Termin möglich sein. Die Terminvergabe soll unter der Telefonnummer 116117 erfolgen, bislang ist das aber noch nicht möglich. Die Kassenärztliche Vereinigung, die für die Impforganisation und auch die Terminvergabe zuständig ist, wird Bescheid geben, sobald Termine gemacht werden können.

Wie viele Menschen werden täglich im Impfzentrum geimpft?

Theoretisch könnten 700 Menschen pro Tag in den fünf Impfstraßen geimpft werden, 140 pro Impfstraße – allerdings wohl nicht gleich zu Anfang. Vielmehr werden die Impfzentren parallel zu den mobilen Impfeinsätzen sukzessive hochgefahren. Mit Massenimpfungen ist nicht vor Februar zu rechnen. Abhängig ist das auch von der Verfügbarkeit des Impfstoffes.

Kann ich mich bei meinem Hausarzt in Hattingen gegen Corona impfen lassen?

Ab wann die Impfungen über die Hausarztpraxen möglich sein werden, ist bislang noch nicht ganz klar. Das Land NRW rechnet grob mit einem halben Jahr. Auch das ist von der Verfügbarkeit des Impfstoffes abhängig.

Landrat Olaf Schade hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass die allermeisten Menschen im EN-Kreis sich letztlich beim Hausarzt werden impfen lassen können und gar nicht zum Impfzentrum kommen müssen.

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Die eigentliche Impfung dauert nur wenige Minuten, allerdings nimmt das Prozedere drum herum etwas Zeit in Anspruch. So gibt es etwa vor dem Piks erst eine Aufklärung und ein Gespräch mit einem Arzt. Nach der Spritze muss der Impfling noch eine Weile zur Beobachtung bleiben, um sicherzugehen, dass er die Impfung verträgt. Insgesamt soll der gesamte Vorgang zwischen 30 und 60 Minuten pro Person dauern.

Für den wirksamen Schutz ist außerdem eine zweite Impfung nach wenigen Wochen nötig. Ohne sie wird die erste Impfung unwirksam.

Welchen Impfstoff gibt es?

Bislang hat nur der in Deutschland entwickelte Impfstoff von Biontech und Pfizer eine Zulassung in der EU. Daher kann vorerst auch nur dieser verwendet werden. Wenn auch weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen, könnten auch sie im Impfzentrum verwendet werden.

Wer führt die Impfung durch?

Es gibt einen leitenden Arzt, der sich um die medizinische Organisation vor Ort kümmert, und pro Impfstraße einen Arzt und ein bis zwei medizinisch ausgebildete Kräfte.

Wo melde ich mich, wenn ich als Helfer im Impfzentrum mitmachen möchte?

Ärzte und medizinisches Fachpersonal können sich direkt über die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) bewerben und registrieren lassen: www.karriere-kvwl.de/jobs

Wo kann ich mich über die Corona-Impfung informieren?

Parallel zum Impfstart hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe eine Internetseite mit Informationen rund um das Coronavirus an den Start gebracht. Sie ist unter www.corona-kvwl.de erreichbar. Hier gibt es sowohl Informationen zu den Impfungen und der Impfstrategie als auch zu Tests und Schutzmaßnahmen.

Corona-Impfung: Was mache ich, wenn ich mich krank fühle?

Nach wie vor gilt, dass Patienten mit Krankheitssymptomen zu Hause bleiben und sich zunächst telefonisch bei ihrem Hausarzt melden sollen, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Unter der 116 117 ist außerdem der ärztliche Bereitschaftsdienst zu erreichen.

