Hattingen: Wachs- und Kerzenreste für die Ukraine spenden

Kerzenreste können in Kirchen in Hattingen jetzt als Spende für die Ukraine abgegeben werden. Daraus werden Büchsenlichter zum Heizen und Kochen.

Hattingen. In Kirchen in Hattingen können alte Kerzen und Wachsreste als Spende für die Ukraine abgegeben werden. Sie helfen später beim Heizen und Kochen.

Kerzenwachs sammelt die Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen jetzt für die Ukraine. Es ist die erste Wachs-Sammelstellen im Ennepe-Ruhr-Kreis und Teil der Kooperations-Partnerschaft mit dem Verein Life Cologne. Aus den Spenden stellen Menschen im Kriegsgebiet „Büchsenlichter“ her – als Energiequellen zum Heizen und Kochen.

Aussortierte oder teilweise abgebrannte Kerzen können ab sofort in den Kirchen und im „Café in Frieden“ der Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen abgegeben werden. Die Hilfsorganisation aus Köln, die zu Beginn des Ukrainekrieges gegründet wurde, sammelt verschiedene Hilfsgüter. Die Kerzen- und Wachsreste gehen an kleine Manufakturen in der Ukraine. Das sind in der Regel privat initiierte „Kellerküchen“, in denen sogenannte „Büchsenlichter“ als alternative Energiequellen zum Heizen und Kochen hergestellt werden.

Christine Krex ist sowohl in der Kerzenwerkstatt als auch im „Café in Frieden“ der Pfarrei St. Peter und Paul Hattingen engagiert. Foto: Pfarrei St. Peter und Paul

In den Kirchen der Pfarrei stehen nun Körbe und Kisten für Kerzen- und Wachsspenden bereit. Außerdem können die Spender ins „Café in Frieden“ im Pastor-Schoppmeier-Haus kommen. Immer mittwochs von 14 bis 16 Uhr laden deutsche und ukrainische Ehrenamtliche zu einem Treffen in das Haus an der Bahnhofstraße 21 ein.

Neben ganzen Kerzen werden auch Grableuchten gesammelt. Ungünstig sind jedoch Kerzen mit Glasumhüllung beziehungsweise Kerzen in Glas. Die Arbeit, Wachs per Wasserbad herauszulösen, sei für die Vereinsmitglieder zu aufwändig.

Sobald der Verein zwischen 1000 und 2000 Kilogramm Kerzen/Wachs zusammenhat, bringt eine Spedition aus dem Ruhrgebiet das Material kostenfrei nach Kiew. Von dort aus wird es in die Manufakturen verteilt und nach dem Verarbeiten von den Frauen an Bedürftige abgegeben.

