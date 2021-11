Hattingen: Vorsorge und Therapie beim Tabuthema Hämorrhoiden

Hattingen. Beim Medizinforum im Ortho-Mobile in Hattingen dürfen Besucherinnen und Besucher wieder Fragen stellen. Es geht um das Tabuthema Hämorrhoiden.

Das Hämorrhoidalleiden ist die häufigste Ursache von Beschwerden im Analbereich. Jucken, Brennen, Nässen und Blutbeimengungen sind die typischen Symptome der Krankheit. Da diese Beschwerden sehr häufig tabuisiert werden, will das nächste Altstadtgespräch von „Med in Hattingen“, VHS und WAZ-Redaktion sachlich darüber aufklären. Es beginnt am Mittwoch, 24. November, um 18 Uhr im Ortho-Mobile an der August-Bebel-Straße.

Alle Menschen haben Hämorrhoiden. Die Gefäßpolster unterstützen die Schließmuskelfunktion im Afterbereich und sind für die Feinabdichtung sehr wichtig. Mehr als 20 Prozent der Bevölkerung klagen über allerdings Beschwerden mit Hämorrhoiden.

Andere Erkrankungen ausschließen

Diagnostik und Therapie erfolgen primär über die Hausärzte und spezialisierte Fachärzte (Proktologen). Die Beratung umfasst eine ausführliche Befragung des Patienten sowie eine körperliche Untersuchung im Analbereich.

Hierbei geht es auch darum, andere Erkrankungen auszuschließen wie etwa Analekzeme, sehr schmerzhafte Fissuren (Risse) der äußeren Analhaut oder auch Perianalthrombosen. Selten treten bösartige Erkrankungen im Analbereich auf. Lästig ist Analekzem, das häufig Folge einer falsch verstandenen Analhygiene ist.

Ernährungsgewohnheiten und körperliche Bewegung

Die Behandlung der Hämorrhoiden richtet sich nach dem Stadium: Im Stadium III und IV kommt es zum Hervortreten der Hämorrhoiden nach außen, so dass eine operative Therapie empfohlen wird. Im Stadium I und II erfolgt die Behandlung durch den internistischen Proktologen. Hier bietet sich die Unterspritzung (Verödung) oder auch Gummibandligatur an.

Aufklärung über Ernährungsgewohnheiten sowie körperliche Bewegung ist Basisbestandteil der Therapie. Letztendlich sollte das Symptom „Blut im Stuhl“ auch Anlass zur Durchführung einer kompletten Darmspiegelung geben, um eine andere Blutungsquellen zu diagnostizieren.

Anmeldung ist erforderlich

Beim Altstadtgespräch stehen die Proktologen Prof. Andreas Tromm und Dr. Stefan Winkelmann vom Evangelischen Krankenhaus als Referenten zur Verfügung. Sie beantworten nach ihren Kurzvorträgen auch Fragen. WAZ-Redakteurin Sabine Kruse moderiert.

Die Veranstaltung wird nach der 3G-Regel durchgeführt. Eine Anmeldung bis zum 22. November ist unbedingt erforderlich: telefonisch unter 204-3513/12/11 oder per Mail an vhs@hattingen.de.

