Hattingen: Von Abschieden und mutigen Inhabern

Ausverkauf im Landgasthaus Huxel, nein, das ist keine schöne Nachricht.

Wieder eine Traditionsgastronomie, die von der Bildfläche verschwindet, ein Lokal, mit dem viele Hattingerinnen und Hattinger, aber auch viele Aus­wärtige schöne Erinnerungen an die Elfringhauser Schweiz verbinden. Schade!

Die WAZ wird weiterhin in ihrer Serie „Mein Geschäft“ berichten

Doch es gibt auch die guten Nachrichten, wenn es um Geschäftsinhaber in unserer Stadt geht. Nehmen wir die Confi­serie Harmonie, die sich mit ihren Kreationen ganz schnell einen Namen gemacht hat; oder auch die Potteery, bei der vor allem Besucherinnen viele schöne Dinge miteinander verbinden: Keramik bemalen, Tee trinken, mit Freundinnen und anderen klönen. Die WAZ zeigt seit Wochen in der Serie „Mein Geschäft“, was mutige Inhaber in unserer Stadt auf die Beine stellen. Schön! Wir werden auch weiterhin darüber berichten.

Parallel dazu werden aktuell die Leerstände vor allem in den Altstadt-Gassen allerdings mehr. Der alte Schuhmacher ist beispielsweise verschwunden, auch andere alteingesessene Geschäfte sind nicht mehr da. Dass dies nicht so bleiben muss, zeigen die bereits genannten Beispiele – mit inno­vativen Ideen und gutem Handwerk ist in Hattingen etwas zu bewegen. Nur zu!