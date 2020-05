Hattingen: Vogelzählung des Naturschutzbundes startet wieder

Hattingen. Blaumeisen gilt in diesem Jahr die besondere Aufmerksamkeit des Nabu. Aber auch alle anderen Vögel werden bei der Stunde der Gartenvögel gezählt.

Wer fliegt und piept vor Hattinger Fenstern, in den Gärten und auf den Balkonen? Die Frage soll die 16. „Stunde der Gartenvögel“ klären. Der Naturschutzbund (Nabu) ruft dazu auf, von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Mai, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zählen und zu melden.

Blaumeisen sterben in Massen

Dieses Jahr erwarten die Naturschützer mit besonderer Spannung und Sorge die Gartenvogel-Daten, denn das Massensterben der Blaumeise ist nach wie vor nicht beendet. Thomas Griesohn-Pflieger vom Nabu in Hattingen: „Viele Menschen haben in den letzten Wochen mit Ausgangsbeschränkungen den Wert der Natur in ihrer unmittelbaren Nähe wieder neu schätzen gelernt. Gartenvögel wie Blau- oder Kohlmeise haben dabei in diesem Frühling sicherlich deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren als in anderen Jahren.“

Die Naturschützer erwarten daher, dass sich das gestiegene Interesse an der Natur vor der Haustür in einer besonders regen Beteiligung an der Vogelzählung niederschlägt. „Je mehr Menschen teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse des größten Bürgerwissenschafts-Projektes Deutschlands.“ Im vergangenen Jahr hatten mehr als 76.000 Vogelfreunde bei der Stunde der Gartenvögel mitgemacht.

So kann jeder mitmachen

Und so funktioniert es: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte.

Die Beobachtungen können am besten online auf www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – kostenlose Rufnummer am 9. Mai (10 bis 18 Uhr): 0800-1157115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen Nabu-App Vogelwelt, erhältlich unter www.nabu.de/vogelwelt

Meldeschluss am 18. Mai

Meldeschluss ist der 18. Mai. Aktuelle Zwischenstände und erste Ergebnisse sind ab dem ersten Zähltag auf www.stundedergartenvoegel.de abrufbar und können mit vergangenen Jahren verglichen werden. Für kleine Vogelexperten hat die Naju, die Naturschutzjugend, die „Schulstunde der Gartenvögel“ ins Leben gerufen. Dort kann schon jetzt bis Freitag gezählt werden – und des gibt etwas zu gewinnen. Näheres dazu gibt es auch www.naju.de/sdg.