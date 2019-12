Hattingen. Erfolg für die Polizei in Hattingen: Weil Verwandte eine Frau so lange festhielten, bis die Polizei eintraf, wurde die Betrügerin festgenommen.

Hattingen: Verwandte schnappen Betrügerin in Niederwenigern

Eine 89 Jahre alte Hattingerin erhielt am Freitagnachmittag einen Anruf ihres vermeintlichen Enkels, der dringend Bargeld benötige, so die Polizei.

Die Seniorin gab an, nicht an so viel Bargeld gelangen zu können. Der falsche Enkel bat darum den Goldschmuck zusammenzusuchen und ihn einer Bekannten zu übergeben, die er zu ihr schicken würde. Kurze Zeit später erschien eine Frau an der Anschrift in der Byfanger Straße und wollte eine Tüte mit dem gesammelten Goldschmuck entgegennehmen.

Angehörige beobachtete zufällig die Übergabe an der Haustür

Die Übergabe wurde von einer 34-jährigen Angehörigen beobachtet, die neben der Seniorin wohnt und zufällig aus dem Fenster schaute. Sie schöpfte direkt Verdacht, informierte den 55-jährigen Sohn der Seniorin und ging auf die Unbekannte zu. Diese versuchte zu flüchten, konnte jedoch durch die 34-Jährige und den mittlerweile hinzugestoßenen 55-jährigen Sohn festgehalten werden. Sie verständigten die Polizei.

Die 21-jährige Täterin aus Hanau wurde von den Beamten vor Ort vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache an die Nierenhofer Straße gebracht.