Hattingen. Verkehrschaos pur am dritten Advent in Hattingen. Durch Werbung, Kaufsonntag und schönstes Winterwetter ging nichts mehr. Was eine Lösung wäre:

Hattingen: Verkehrschaos zwingt erneut zum Nachdenken

Von Sprockhövel bis zum Weihnachtsmarkt in Hattingen hieß es am Sonntag auf den Straßen: Nichts geht mehr. Gnadenlose sieben Kilometer Stau, verstopfte Straßen überall, Parkplätze Fehlanzeige. So sah es am dritten Advent aus, dem Tag, an dem auch noch verkaufsoffener Sonntag war.

Während sich die Menschen, die den Weihnachtsmarkt besuchen wollten, in Geduld fassen mussten, konnte der Geschäftsführer von Hattingen Marketing, Georg Hartmann, seine Freude über so viele Besucher nicht verbergen.

„Das bedeutete hier den Ausnahmezustand“

„Es ist wie bei einem schmackhaften Gericht. Wenn alle Zutaten stimmen, dann wird es ein Festmenü“, zeigte er sich begeistert über den gelungenen Sonntag. „Wir haben viel Werbung gemacht, hinzu kommen die hübschen Fachwerkhäuser, die Medien haben sehr ausführlich und positiv berichtet und wir haben einen der erfolgreichsten Weihnachtsmärkte überhaupt“, sagt er selbstbewusst.

Und dann sei noch ein entscheidendes Kriterium hinzu gekommen. „Entgegen den Vorhersagen hatten wir schönstes Wetter und auch noch verkaufsoffenen Sonntag. Das bedeutete hier den Ausnahmezustand.“

Ähnliche Zustände gebe es in anderen Städten auch, selbst wenn Hattingen nicht mit Dortmund oder Essen vergleichbar sei. Hattingen Marketing empfehle im Vorfeld solcher Tage immer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Denn Hattingen sei durch die Linie 308 und S 3 gut angebunden. Viele fahren aber trotzdem mit dem eigenen Wagen. „Bei so einer Veranstaltung kann man sich ja denken, dass man nicht alleine ist.“

600 Parkplätze mehr als an anderen Sonntagen

Man bemühe sich im Vorfeld solcher Tage immer, viele Parkmöglichkeiten anzubieten, und empfehle auf der Homepage auch, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen. „Wir hatten durch die geöffneten Parkhäuser im Reschop Carré und bei Kaufland 600 Parkplätze mehr als an anderen Sonntagen. Aber es reicht eben dann doch nicht aus“, stellt Hartmann fest.

Es würden auch immer private Möglichkeiten ausgelotet, die man anmieten kann. In diesem Jahr hätte aber der Kohleplatz in der Nähe nicht zur Verfügung gestanden, weil ein Autohändler dort viele Wagen abgestellt hatte.

„Wir werden uns aber im nächsten Jahr noch einmal mit Verkehrsplanern zusammensetzen und überlegen, wie man die Situation bei größeren Veranstaltungen in der Innenstadt entspannen kann.“ Das sieht auch das Ordnungsamt so. Eine Möglichkeit sei sicherlich, einen Shuttle-Service einzurichten, möglicherweise von der Henrichshütte aus.

Auch für die Händler lief es ausgesprochen erfolgreich

„Aber da müssen wir über die Finanzierung sprechen. Man kann nicht im Vorfeld einfach einige tausend Euro einem Busunternehmen bezahlen, da muss man überlegen, wie man das finanziert. Es gibt immer mal Ausnahmesituationen, aber wir werden auf jeden Fall nach neuen Lösungen suchen“, versichert Georg Hartmann.

Auch für die Händler lief es ausgesprochen erfolgreich. „Während der Samstag durch den Regen eher schlecht lief, war der Sonntag super gut“, freut sich der Einzelhandels-Vorsitzende Peter Blome. Man stelle zwar in jeder Stadt fest, dass die Massen, die in den Innenstädten auf den Beinen sind, nicht unbedingt auch in den Geschäften kauften. „Aber, wenn man Angebote hat, nimmt das der Kunde auch gerne mit.“