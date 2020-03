Der Strafprozess gegen einen 27-jährigen Hattinger, dem vorgeworfen wird, seiner zehn Wochen alte Tochter fahrlässig und vorsätzlich Verletzungen zugefügt zu haben, wurde am Freitag fortgesetzt. Das Gericht verurteilte ihn schließlich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1800 Euro (mit zwei Jahren Bewährung).

Angeklagter gibt an, seine Tochter sei ihm beim Füttern aus dem Arm geglitten

Der erste Verhandlungstag am Amtsgericht Hattingen an der Bahnhofstraße fand am 9. März statt.

Beim ersten Termin am 9. März zeigte sich der Angeklagte kooperativ und erklärte, wie es dazu kam, dass seine Tochter ihm beim Füttern aus dem Arm glitt und sich den Oberschenkel-Knochen brach. „Ich habe noch versucht sie aufzufangen und hatte noch ein Stück Stoff zwischen den Fingern“, erinnerte sich der Vater vor Gericht.

Er und seine Frau fuhren sofort ins Krankenhaus, wo der Säugling auf weitere, ältere Verletzungen hin untersucht wurde; das taten die Ärzte vor allem deshalb, weil der Vater nicht sofort zugab, dass ihm seine Tochter aus dem Arm gefallen war. Die Ärzte stellten mehrere, schon ausheilende Rippenbrüche fest.

Der Vater vermutete, dass eine länger zurückliegende Situation ursächlich sein könnte. Seine Tochter hatte sich an der Milch verschluckt, berichtete er vor Gericht. Der Säugling drohte zu ersticken, da habe er den Heimlich-Griff angewandt, bei dem man den Brustkorb zusammendrückt, um den Fremdkörper nach oben zu befördern. Am nächsten Tag habe er die zu Besuch kommende Hebamme darum gebeten, seine Tochter nach Verletzungen abzutasten, erklärte er.

Beim zweiten Termin werden die Hebamme und der Arzt befragt

Beim zweiten Termin am Freitag wurde nun die Hebamme dazu befragt. Sie erinnerte sich an die Eltern, die in dieser Situation aufgelöst gewesen seien. Sie habe das Kind abgetastet und eingehend untersucht, aber keine Schmerzempfindlichkeit feststellen können. Für das Gericht war die Aussage hilfreich, da sie so ausschließen konnten, dass der Heimlich-Griff des Vaters zu den Rippenbrüchen führte.

Der zweite Zeuge war der Arzt, der damals im Krankenhaus die Röntgenbilder auswertete. Vor Gericht zeigte und erklärte er die Aufnahmen den Anwesenden. Die zeitliche Entstehung der Brüche sei nicht nachvollziehbar. Für das Gericht bedeutete diese Aussage, dass auch jemand anderes dem Kind die Brüche zugefügt haben könnte. Der Tatvorwurf der fahrlässigen Körperverletzung bestätigte sich in dem Fall also nicht.

Darum hat das Amtsgericht getagt Das Amtsgericht hatte sich dazu entscheiden, den Termin trotz der aktuellen Pandemie-Situation durchzuführen – vor allem, weil die Strafprozessordnung vorsieht, dass Hauptverhandlungen maximal drei Wochen unterbrochen werden dürfen. Die Hauptverhandlung war am 9. März. Wäre der zweite Termin auf unbestimmte Zeit verschoben worden, hätte der gesamte Prozess von vorne beginnen müssen. Alle Zeugen , die schon ausgesagt hatten – Ehefrau, Gutachter, behandelnder Arzt und zwei Polizisten, die das Ehepaar damals im Krankenhaus befragten, – hätten erneut vor Gericht erscheinen müssen.

m Laufe der Verhandlung erteilte das Gericht den rechtlichen Hinweis, dass die Anklage auf fahrlässige Körperverletzung abgemildert werden könnte – wie es im Urteil schließlich umgesetzt wurde.