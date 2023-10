Hattingen: Ungeklärte Unfallursache – hoher Sachschaden

Die Polizei berichtet von einem Unfall in Hattingen.

Hattingen. Weshalb es zu dem Unfall in Hattingens Ortsteil Welper kam, kann die Polizei noch nicht genau sagen. Wohl aber, dass es hohen Sachschaden gibt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Welper:

Wie die Polizei berichtet war ein 73 Jahre alter Autofahrer aus Hattingen am Montagabend mit seinem Audi auf der Marxstraße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache ist er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und beschädigte dabei drei geparkte Fahrzeuge.

Bei der Kollision verletzt sich der Mann leicht. Er musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 52.000 Euro, so die Polizei weiter.

