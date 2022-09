In zwei Hattinger Wohnungen hat der Unbekannte vermutlich nach Wertgegenständen gesucht.

Einbruch Hattingen: Unbekannter bricht in zwei Wohnungen ein

Hattingen. Ein Unbekannter ist in zwei Hattinger Wohnungen eingebrochen. Die Ermittlungen der Polizei dauern zur Stunde noch an.

Ein Unbekannter ist am Samstag, 17.9., in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Königsberger Straße eingebrochen.

Täter hebelte zunächst die Haupteingangstür auf

Nach Angaben der Polizei hat der Täter in der Zeit zwischen 12.30 und 14 Uhr zunächst die Haupteingangstür des Gebäudes aufgehebelt und anschließend zwei Wohnungstüren. Er betrat laut Kripo beide Wohnungen und durchsuchte sie vermutlich nach Wertgegenständen. Was der Unbekannte erbeutet hat, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen