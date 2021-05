Hattingen: Trickdiebin erbeutet bei Seniorin (91) Schmuck

Die Polizei sucht nach einer Trickdiebin, die am Montag in Hattingen aktiv war.

Hattingen. Schmuck im vierstelligen Euro-Bereich hat eine Trickdiebin am Montag bei einer Seniorin (91) in Hattingen erbeutet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei fahndet nach einer Trickdiebin, die am Montag eine 91 Jahre alte Frau um Schmuck mit einem Wert im vierstelligen Euro-Bereich gebracht hat.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Unbekannte Frau begleitet Seniorin in ihre Wohnung

Als die Seniorin gegen 16.20 Uhr an der Raabestraße ihr Haustür öffnen wollte, wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen, berichtet die Polizei. Diese gab an, selber in das Haus zu müssen, weil ihre Enkelin dort wohne. Die Frau half der Seniorin beim Öffnen der Tür und begleitete sie bis in die Wohnung. Die Seniorin setzte sich in die Küche, die Unbekannte ging durch den Wohnungsflur und das Schlafzimmer. Anschließend habe sich die Unbekannte auf den Stuhl in der Küche neben die Geschädigte gesetzt und sich später verabschiedet.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Am Abend bemerkte die Hattingerin, dass Schubladen und Schranktüren sowohl im Flur als auch im Schlafzimmer geöffnet wurden – es fehlte Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrages.

Beschreibung der mutmaßlichen Täterin in Hattingen

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlank, braune Haare, dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hinweise. Sie sollen sich mit der nächstliegenden Polizeiwache in Verbindung setzen – in Hattingen ist dies die Wache an der Nierenhofer Straße, die unter 02324/ 9166-6000 erreichbar ist.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Täglich wissen, was in Hattingen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Hattingen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen