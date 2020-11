Hattingen: Ton wird schärfer beim Waldbaden-Vorhaben

Lange hat sich die Stadt Zeit gelassen – doch jetzt ist ihre Geduld am Ende: Gegen Niels Hardorp, Geschäftsführer der Deutsche Gartenland GmbH aus Düsseldorf, der im Landschaftsschutzgebiet in Holthausen Grundstücke zum Kauf anbietet, „ergeht eine Ordnungsverfügung, in der ein Zwangsgeld angedroht wird“. Er hat einen Bauwagen mitten in diesem Gebiet an der Sprockhöveler Straße 74 platziert – und sollte diesen bis spätestens 20. November wegschaffen. Die Stadt teilt nun mit, dass eine Überprüfung ergeben habe, „dass der Wagen nicht entfernt wurde“.

Bei einem Ortstermin trafen sich jetzt Behörden, Inhaber und dessen Anwalt

Bei einem Ortstermin trafen sich jetzt Vertreter der EN-Kreises, des Regionalforstamts, der AVU als Energieversorger, Vertreter aus dem pädagogischen Bereich und Eigentümer Hardorp mit Anwalt. Quintessenz: „Die Baustelle ist von den Behörden sofort stillgelegt worden“ – denn es bestehe deutlicher Prüfungsbedarf, ob das, was in dem Landschaftsschutzgebiet bereits passiert ist, so überhaupt erlaubt sei, teilen die Behörden mit.

„Geprüft wird jetzt, ob es sich bei dem Weg, den Hardorp in den Wald schlagen ließ, um einen Forstweg oder um einen Erschließungsweg handelt“, erklärt Ingo Niemann, Pressesprecher des EN-Kreises. Diese Frage wird zurzeit vom zuständigen Forstamt Wald und Holz in Gelsenkirchen untersucht. Der EN-Kreis warte zunächst die Beurteilung der Fachbehörde ab.

Überhöhte Preise für ein Stück Wald im Holthauser Landschaftsschutzgebiet

Hardorp hatte ein Stück Wald im Landschaftsschutzgebiet zum kleinen Preis gekauft und wollte Parzellen erheblich teurer an Privatleute verkaufen . Dafür warb er unter anderem im Internet auf Ebay-Kleinanzeigen mit „Waldbaden-de-luxe in einem Lärchenwald“ in Holthausen. Die Grundstücke wurden zum Preis 10.000 bis 15.000 Euro angeboten. Diese Preise stünden im krassen Gegensatz zu dem, was man an Geld bezahlen müsse, wenn man ein solches Waldstück erwirbt, sagt ein Förster. Da liege der Preis bei einem Euro und wenigen Cent pro Quadratmeter.

Dann ließ Hardorp Bäume fällen und einen grünen Bauwagen, den er Forstwagen nennt, in den Wald ziehen. Dies rief die Behörden bereits im Spätsommer auf den Plan. Der Ennepe-Ruhr-Kreis teilte damals mit, dass es nicht zulässig sei, dort im Landschaftsschutzgebiet irgendetwas zu bauen. „Dort darf man nicht einmal ein Zelt aufstellen.“

Neuer Plan: Jetzt soll ein Waldkindergarten errichtet werden

Die Stadt Hattingen erklärte im September auf WAZ-Anfrage, „der Baukontrolleur war vor Ort und hat festgestellt, dass sich im Wald eine Art Bauwagen befindet. Es wird rechtlich dagegen vorgegangen mit dem Ziel, den Wagen dort zu entfernen.“ Grundsätzlich dürften im Außenbereich – insbesondere im Landschaftsschutzgebiet – auch keine Tiny Houses (Kleine Häuser, Anm. der Red.)“ gebaut werden.

Bereits am 18. September hieß es von Seiten der Stadt: „Uns wurde soeben angekündigt, dass der Forstwagen nicht mehr benötigt würde und in der nächsten Woche aus dem Wald entfernt werde.“ Passiert ist das allerdings nicht. Jetzt sei die Rede von einem Waldkindergarten, den Niels Hardorp dort errichten möchte, erklären die Behörden übereinstimmend.

AVU wird ihre Arbeiten bis zur Klärung des Sachverhalts ruhen lassen

„Im genannten Bereich plant die Firma Deutsche Gartenland GmbH einen Stromverteilerkasten errichten zu lassen. Das Grundstück befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet und in einem Waldstück“, berichtet die Untere Naturschutzbehörde des EN-Kreises.

Was in Landschaftsschutzgebieten verboten ist In Landschaftsschutzgebieten, wie im Gebiet Sprockhöveler Straße 74, ist die Natur ganz besonders geschützt . Die Untere Naturschutzbehörde des EN-Kreises mitteilt, sind „insbesondere verboten: Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschachtungen oder anderweitige Veränderungen der Bodengestalt vorzunehmen.“ Auch sei es nicht erlaubt, „oberirdische oder unterirdische Versorgungs- und Entsorgungsleitungen zu verlegen oder zu ändern.“ Wie die Stadt mitteilt, liegt bisher kein Bauantrag vor .

Nach Paragraf 23 des Gesetzes zum Schutz der Natur in NRW (Landesnaturschutzgesetz) in Verbindung mit Paragrafen des Bundesnaturschutzgesetzes seien aber „alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern können oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.“

Deshalb werde auch die AVU bis zur Klärung des Sachverhaltes durch die zuständigen Behörden die Arbeiten ruhen lassen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel