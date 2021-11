Hattingen: Taschendiebe flüchten in einem schwarzen BMW

Am Polizeipräsidium in Duisburg werden am 05. Februar 2020 von der Polizei neue Fahrzeuge - ein Ford und ein Mercedes - vorgestellt. Detailfoto mit dem Schriftzug Polizei. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Hattingen. Eine 55 Jahre Frau aus Hattingen wurde in einem Lebensmittelmarkt von Taschendieben bedrängt. Sie hat sich gewehrt, die Täter sind geflüchtet.

Eine Hattingerin (55) ist am Samstagvormittag Opfer eines versuchten Taschendiebstahls geworden.

Gegen 11 Uhr hielt sie sich in einem Lebensmittelmarkt in der Kreisstraße auf, berichtet die Polizei. An der Gemüseauslage fiel ihr eine Frau auf, die sich an sie drängte. Als sie ausweichen wollte, wurde sie zudem durch einen Mann bedrängt. Ihr fiel auf, dass der Mann einen Umschlag mit Bargeld aus ihrer Handtasche zog und diesen einstecken wollte – sie hielt ihn und die Frau am Arm fest. Als diese sich lösen wollten, schrie die 55-Jährige.

Ihr Begleiter (57), ein Unbeteiligter und eine Angestellte kamen zur Hilfe. Aus Angst gab der Tatverdächtige den Umschlag an die Frau zurück. Das Paar flüchtete in einem schwarzen BMW.

So sieht das Täter-Duo aus

Das Täter-Duo wird wie folgt beschrieben: 1. Frau, etwa 1,60 Meter groß, schlank, 35 bis 40 Jahre alt, dunkle schwarze Haare zum Zopf gebunden, beigefarbene Steppjacke, braune Handtasche, südländisches Erscheinungsbild; 2. Mann, etwa 1,80 Metergroß, 35 bis 40 Jahre alt, kräftig gebaut, kurze schwarze Haare, blaue Fleece-Jacke, südländisches Erscheinungsbild. Hinweise: 02324/ 9166-6000.

