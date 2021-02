Hattingen: Tanzen gegen Gewalt an Frauen fällt aus

Traditionell wird am 14. Februar unter dem Motto „One billion rising“ mit Musik und Tanz auf die Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht. Das ist wegen Corona gerade nicht möglich, wäre aber nötig. (Symbolbild)

Hattingen. Die „One billion rising“-Aktion gegen Gewalt an Frauen muss wegen der Corona-Pandemie im EN-Kreis ausfallen. Dabei wäre sie gerade jetzt nötig.

Wegen der Corona-Pandemie kann der Aktionstag gegen Gewalt an Frauen unter dem Motto „One billion rising“ in diesem Jahr nicht stattfinden. Diese internationale Kampagne wird seit nunmehr sechs Jahren auch im Ennepe-Ruhr-Kreis durchgeführt – üblicherweise wird mit Live-Musik und Tanz ein Zeichen gesetzt, traditionell am 14. Februar.

Dennoch bieten die Frauenberatungsstellen weiterhin Hilfe. Die Frauenberatung.EN findet sich in Hattingen an der Talstraße 8, ist telefonisch unter 02324/38093050 und per E-mail an info@frauenberatung-en.de erreichbar. Informationen für Betroffene und Unterstützer gibt es außerdem online unter www.gesine-intervention.de.

Obwohl die Aktion in diesem Jahr ausfallen musste, betont die Frauenberatung.EN, wie relevant das Öffentlichkeitsaktionen und Solidaritätsbekundungen gerade in Coronazeiten wären: So sind in 2020 die Beratungsanfragen zum Thema Gewalt an Frauen in der Frauenberatung.EN im Vergleich zu 2019 gestiegen. Und dies obwohl es für betroffene Frauen zurzeit viel schwieriger ist Unterstützung zu finden. Homeoffice mit einhergehender Kontrolle sowie reduzierte Kontakte zu Freunden, Familie und anderen Institutionen behindern oft die Hilfesuche.

