Hattingen: Syrer starten in ihrer neuen Heimat ins Studium

„Ich bin Hattinger“, sagt Mohamed Osama Altaweel. Der 20-jährige Syrer ist glücklich. Genauso wie der gleichaltrige Mohammad Nour Dabbagh aus Nordsyrien. Die beiden kamen als unbegleitete Flüchtlinge nach einer atemberaubenden Odyssee in Deutschland an. Das Land war ihnen so fremd wie die Sprache. Jetzt haben die beiden ihr Abitur in der Tasche und beginnen mit dem Studium.

Mohamed Altaweel kann sich sogar an die Uhrzeit erinnern, als er – endlich – in München am Bahnhof ankam. „Es war der 1. Februar 2016 um 22 Uhr. So etwas vergisst man nie“, sagt er. Hinter ihm lagen viele Tage der gefährlichen Reise.

Dann kam der Tag, an dem das Haus bombardiert wurde

Wie können Eltern minderjährige Kinder alleine durch die Welt schicken, fragen sich viele. Die Antwort gibt das Schicksal des 20-Jährigen. Er wohnte mit Eltern und Verwandten in einem Nachbardorf von Damaskus, der Hauptstadt Syriens. Auf die Straße zu gehen, war lebensgefährlich. „Da standen Männer auf Dächern, die auf alles geschossen haben, was sich bewegte, wie in einem Spiel“, erzählt Mohamed.

Dann kam der Tag, an dem das Haus bombardiert wurde. „Mein Onkel und mein Cousin starben, ich war in einem Nebenzimmer“, schildert er die schlimmen Erlebnisse. In Syrien hatte er nicht mehr viel zu verlieren, seine Eltern schickten ihn auf die Reise, setzten ihn in einen Flieger.

Das Boot war absolut überfüllt

Nach der Landung in der Türkei wartete er auf den Zuruf von Schleusern, „die logischerweise Geld bekamen. Man muss auf Abruf parat stehen. Die Schleuser warten auf gutes Wetter.“ Dann heißt es irgendwann: „In zehn Minuten kommt ein Bus, der bringt dich zum Meer.“

Dort angekommen, ging es auf einem Mini-Boot über die offene See. Das Boot war absolut überfüllt, Frauen mit kleinen Kindern schrien vor Angst. Es war schrecklich“, sagt Mohamed Altaweel. Weiter führte die Reise übers Festland - von Griechenland und dann mit dem Zug Richtung Deutschland.

24 Wasserflaschen für 100 Menschen

Ähnliche Erfahrungen hat Mohammad Dabbagh. Er kommt aus Nordsyrien, hat kein Bombardement erlebt, aber die Auswirkungen der politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen am eigenen Leib gespürt. „Meine Eltern wollten nicht mehr, dass ich zur Schule gehe, weil das viel zu gefährlich war“, sagt er. Er aber wollte lernen und weg aus der Schreckensregion. Auch er schaffte es heil über Meer- und Landwege bis nach Deutschland. Weil auf den Booten wegen des Gewichts kein Gepäck mitgenommen werden kann, war er nur mit einer kurzen Hose, einem T-Shirt und einer Jacke bekleidet.

„Auf der Flucht wurde es nachts so kalt, dass ich meine Jacke verbrannt habe, um nicht so schrecklich zu frieren“, erzählt er. Die 15-Kilometer-Tour durch Slowenien wurde zur Tortur. „Für 100 Menschen schmiss man 24 Wasserflaschen hin.“ Schließlich landete Mohammad genauso wie Mohamed in Hattingen, ein Traumziel, das sie vorher gar nicht kannten.

„Die Sprache ist wie ein Schlüssel“

Hilfe bekamen sie von allen Seiten: Michaela Klauck vom Jugendamt unterstützt sie erfolgreich, der über alles geliebte und Simo genannte Stadtmitarbeiter Mohamed Bouchbouk, zuständig für Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten, die Caritas und nicht zuletzt der damalige Leiter des Gymnasiums Holthausen, Gerd Buschhaus. „Wir sind dankbar, haben so viel Hilfe bekommen und längst deutsche Freunde fürs Leben“, sagen beide.

Noch bevor er Deutschunterricht bekam, wollte jeden Tag zwanzig deutsche Worte lernen. „Die Sprache ist wie ein Schlüssel“, ist der 20-Jährige überzeugt. Deutschland loben die beiden ehrgeizigen Jungs in höchsten Tönen. Dass man so viele Chancen in diesem Bildungssystem hat, begeistert sie. Auch das Sozialsystem sei außergewöhnlich. „Wenn du hier arm bist und keine Arbeit hast, hilft man dir, in Syrien bis du tot“, sagen sie.