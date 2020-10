Wortakrobatik ist sein ureigenstes Metier, das stellt Sulaiman Masomi im Reschop Carré auf Einladung der Stadtbibliothek unter Beweis.

Der in Kabul geborene und in Krefeld aufgewachsene Poetry Slammer, bekannt durch seinen Roman „Ein Kanake sieht rot“, las bei „Literatur im Carré“ aus verschiedenen Texten. „Ich bin in den letzten sechs Monaten nur etwa zehn Mal aufgetreten, zweimal davon in Hattingen“, sagt er mit Blick auf seinen „Kleine-Affäre-außer-Haus“-Auftritt im Industriemuseum.

Poetry Slammer und Autor Sulaiman Masomi liest in Hattingen aus seinen Texten

„Ich möchte heute Abend meine Enttäuschung kundtun – ich bin enttäuscht von der Evolution.“ Eine kurze Sprechpause steigert die Neugier: Sulaiman Masomi weiß, wie man Spannung erzeugt. Vor 3,5 Milliarden Jahren entstand das Leben auf der Erde, zunächst in Form von Einzellern. Als die daraus resultierenden Mehrzellerverbände in der Entwicklung der Tiere eskalierten, wurde auch der Mensch geschaffen. „Und heute ist das mächtigste Lebewesen auf diesem Planeten Donald Trump. Damit ist der Kreislauf zu den Einzellern geschlossen.“

Am Thema „Lüge“ zeigen sich nach Masomis Erfahrung interkulturelle Unterschiede besonders deutlich. „Was für einen Deutschen eine Lüge ist, dass sich die Balken biegen, ist für einen Afghanen oft allenfalls eine kleine charmante Übertreibung.“

Es gibt für Masomi Schlimmeres als „charmante Übertreibungen“

Masomi nennt ein persönliches Beispiel. Auf die Frage von Verwandten nach seinem Job antwortet seine Mutter sofort: „Sulaiman ist einer der berühmtesten Schriftsteller Deutschlands.“ Seine Berichtigung deutet seine Tante sogleich in wohlerzogene Bescheidenheit um – und schon ist die Welt wieder in Ordnung. „Ich kann nichts dagegen tun“, kommentiert Masomi. „Und wisst ihr was? Es gibt Schlimmeres.“

In „Früher war alles besser“ stellt er fest, dass Angst eine mächtige Waffe zur Manipulation von Menschen ist. Jeder habe Angst, seine Freiheit zu verlieren. Besonders in einer Welt der Mauern, die nur zu oft durch die Herkunft bestimmt werden oder durch den Beruf, wie Masomi am Beispiel der Wohnungssuche verdeutlicht. „Selbstständiger Künstler, das ist der Traum jedes Vermieters.“ Eine Wohnung sei noch schwieriger als eine Frau zu finden.