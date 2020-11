Hattingen: Streit mit Falschparker endet mit Hexenschuss

Fotos von einem falsch parkenden Pkw in der Privatstraße „Auf der Gahr“ hatte der Angeklagte machen wollen. Doch dabei kam es zu einer folgeträchtigen Situation zwischen ihm und dem Besitzer jenes Autos, die nun vor dem Amtsgericht landete: Dort musste sich der Hattinger (72) jetzt wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Der Pkw-Besitzer hatte nämlich Anzeige erstattet gegen den Senior, der ihn laut Anklage zunächst rückwärts auf die Motorhaube gedrückt und an den Beinen hochgezogen haben soll, so dass er anschließend zu Fall kam. Ein Attest bescheinigt dem Geschädigten. sich infolge des Sturzes einen Hexenschuss zugezogen zu haben. In einem Zivilprozess klagt er auf 750 Euro Schmerzensgeld.

„Dabei hat er wohl das Gleichgewicht verloren“

Der Angeklagte indes wehrte sich vor dem Amtsgericht gegen die ihm zur Last gelegten Vorwürfe. Sagte, der Pkw des Geschädigten hätte in der Privatstraße schon mehrfach falsch geparkt, zumal der Fahrer kein Anwohner sei, sondern nur Verwandtschaft dort wohne. Er habe die Situation auch schon einmal fotografiert.

Als er dies am Tattag gegen 10.15 Uhr wieder tun wollte, habe der Geschädigte, der sich zusammen mit einem weiteren Mann gerade an seinem Auto befand, ihm die Kamera entreißen wollen und sich dabei nach vorn gebeugt. „Dabei hat er wohl das Gleichgewicht verloren und ist auf die Motorhaube gefallen“, so der Angeklagte.

Kaum Platz zum Vorbeigehen gehabt

Er selbst habe dann nach Hause gehen wollen, „denn die Situation drohte zu eskalieren“. Aber weil er zwischen einem weiteren parkenden Pkw, einer Mauer und dem Geschädigten auf der Motorhaube mit dessen ausgestreckten Beinen kaum Platz zum Vorbeigehen gehabt habe, habe er einen Fuß des Autofahrers genommen und „beiseite geschoben. Das war alles“.

Vorsätzliche Körperverletzung In den Paragrafen 223 und 230 des Strafgesetzbuches ist geregelt, wie vorsätzliche Körperverletzung zu bestrafen ist. In dem Gesetzestext heißt es unter anderem: Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. Vorsätzliche Körperverletzung wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. Stirbt die verletzte Person, so geht bei vorsätzlicher Körperverletzung das Antragsrecht auf die Angehörigen über.

Warum er den Geschädigten denn nicht angesprochen und gesagt habe: „Sie haben falsch geparkt“, wollte Staatsanwältin Elke Hinterberg wissen. Erhielt als Antwort vom Angeklagten indes nur, dass er dem Geschädigten gesagt habe, er werde sein Auto jetzt fotografieren.

Angeklagter und Verteidiger sind einverstanden

„Sehr ungünstig haben Sie sich verhalten“, so Hinterberg zu dem Senior. Sie regte zur Befriedung der Auseinandersetzung an, das Verfahren nach Paragraf 153 des Strafgesetzbuches vorläufig einzustellen – unter der Auflage, dass der Angeklagte 750 Euro an den Geschädigten zahlt.

Damit zeigte sich der Senior nach Rücksprache mit seinem Verteidiger schließlich einverstanden. Und Richter Johannes Kimmeskamp stellte das Verfahren gegen die angeregte Auflage vorläufig ein. Die 750 Euro – zahlbar binnen drei Monaten – seien, so Kimmeskamp, auf einen möglichen Schmerzensgeld-Anspruch aus dem für Anfang 2021 anberaumten Zivilverfahren anzurechnen.