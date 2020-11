Hattingen: Stärkere Kontrollen der Corona-Regel-Einhaltung

Bund und Länder haben sich geeinigt: Der Corona-Lockdown wird nicht nur fortgesetzt bis zum 20. Dezember, sondern verschärft. Was das für Hattingen bedeutet.

Corona: Einzelhändler in Hattingen dürfen nur weniger Kunden ins Geschäft lassen

In Geschäften des Einzelhandels mit bis zu 800 Quadratmetern Fläche ist höchstens eine Person pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche erlaubt, in größeren ein Kunde pro 20 Quadratmetern. In und vor den Läden gilt Maskenpflicht, so ein Punkt des Beschlusses.

Zwar gibt es einen Security-Dienst am Eingang des Reschop-Carrés, doch zählt der nicht, wie viele Menschen ins Zentrum strömen – oder hinaus. „Wir reagieren jetzt zunächst gar nicht, ich habe noch keinen Erlass, über den man reden könnte“, erklärt Center-Manager Jörg Waldrich schlichtweg.

In Hattingen kontrollieren derzeit vier Mitarbeiter der Stadt die EInhaltung der Regeln

Gefragt nach Kontrollen zur Einhaltung der Regeln, sagt Stadtsprecherin Susanne Wegemann: „Was die Durchführung der Kontrollen angeht, sind wir hinsichtlich der Mitarbeiter gut aufgestellt. . Im Moment sind insgesamt vier Teams mit je zwei Mitarbeitern des Fachbereiches Bürgerservice, Rechts- und Ordnungsangelegenheiten unterwegs, um zu kontrollieren. Wir gehen davon aus, dass das Team in der nächsten Woche noch um zwei Beschäftigte aufgestockt werden kann.“ In der vergangenen Woche sei auch die Polizei in der Innenstadt unterwegs gewesen.

Silvester ist das Feuerwerk in der Alstadt sowieso verboten

Informationen auf der städtischen Homepage Die Stadt Hattingen hat in der Corona-Krise eigens auf der Internetseite der Stadt www.hattingen.de eine eigene Rubrik Corona mit vielen Informationen eingerichtet. Dort findet sich die aktuelle Corona-Schutzverordnung ebenso wie Hilfen im Alltag, Verhaltenstipps, digitale Angebote der Musikschule und vieles mehr.

Bund und Länder sprechen lediglich die Empfehlung aus, Silvester auf das Böllern zu verzichten. Städte können Feuerwerk auf belebten Plätzen und Straßen verbieten, um Menschenansammlungen zu verhindern. Am Freitag tagt der städtische Krisenstab. Da soll dann auch über Silvester gesprochen werden. „Es gibt einige Plätze, nicht alle sind städtisch. Aber der Schulenburgparkplatz gehört wohl zu den beliebten Feuerwerksorten und ist städtisch. Darüber beispielsweise müssen wir reden“, so Susanne Wegemann. In der Altstadt ist aufgrund der Brandgefahr das Zünden von Feuerwerk schon seit geraumer Zeit verboten.

Schule denken derzeit nicht über gestaffelte Anfangszeiten nach

In „Extrem-Hotspots“ mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner soll für Schüler ab der 8. Klasse auch „Hybridunterricht“ möglich sein, also eine Mischung aus Distanz- und Präsenzunterricht. Ein Möglichkeit der Entzerrung wären auch gestaffelte Anfangszeiten an weiterführenden Schulen. Das könnten Schulen gleich umsetzen. „Da wir zur Zeit keinen Coronafall und nur ganz wenige Schülerinnen und Schüler in Quarantäne haben, gibt es dafür keinen Grund“, sagt Anette Christiani, Leiterin des Gymnasiums Waldstraße.

Gestaffelte Anfangszeiten kommen am Gymnasium Holthausen nicht in Frage, weil „die Schul- und Linienbusse nur zu bestimmten Zeiten fahren. Wir haben auch Schüler aus Sprockhövel, die auf die Busse angewiesen sind. Wenn alle Schüler zur ersten Stunde da sind, können wir nicht einige einfach eine Stunde lang auf dem Schulhof stehen lassen“, erklärt Schulleiter Thorsten Köhne. Das Schulzentrum würde eben etwas abseits liegen. Organisatorisch würde es schon funktionieren, einen Teil der Schüler von der ersten bis zur sechsten und die anderen von der zweiten bis zur siebten Stunde zu unterrichten.

Verschiedene Pläne hat die Realschule Grünstraße erarbeitet

Verschiedene Pläne zur Flexibilisierung der Unterrichtszeiten hat die Realschule Grünstraße erarbeitet – von gestaffelten Anfangszeiten über Klassenhalbierung sowie Vor- und Nachmittagsunterricht bis hin zum Mix aus Distanz- und Präsenzlernen. „Wichtig für uns ist, welche Regelungen das Schulministerium jetzt herausgibt. Daran werden wir uns dann orientieren“, sagt Jürgen Ernst, Leiter der Realschule Grünstraße.