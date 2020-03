Besonders alte und kranke Menschen sind durch den Coronavirus gefährdet. In Hattingen gibt es deshalb neue Maßnahmen, die Krankenhäuser und Träger von Senioreneinrichtungen anordnen. Auch die Verkehrsgesellschaften haben sich auf gemeinsame Handlungsmaßnahmen zur Eindämmung des Virus verständig.

Stadt- und Kreisverwaltung

Mit der Entscheidung der Landesregierung, alle Schulen zu schließen, geht in Hattingen auch die Schließung aller dazugehörigen Turnhallen einher. Die Stadtverwaltung bittet darum, jeden Behördengang kritisch zu prüfen. „Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, bitten wir darum, so wenig wie möglich den persönlichen Kontakt zu suchen“, erklärt Frank Mielke, derzeit Leiter des städtischen Krisenstabs. Das Formular für Kontaktanfragen ist in den Ämtern, aber auch online zu finden auf portal.citkomm.de/hattingen.

Der Kreis teilt mit, dass Besuche aller Dienststellen der Kreisverwaltung ab Montag nur noch mit Termin möglich sind. Ohne Termin gibt es keinen Zugang – betroffen ist auch das Jobcenter EN.

Krankenhäuser

Die vier Kliniken in Hattingen haben ihre Besuchszeiten eingeschränkt. Die Vamed Klinik in Holthausen hat seit Mittwoch die Besuchszeiten auf 15 bis 18 Uhr beschränkt. „Wir setzen auf das Verständnis der Angehörigen“, betont Pressesprecher Volker Martin. Während im Kinder- und Jugendhaus der neurologischen Rehaklinik beide Elternteile gleichzeitig ihre Kinder besuchen können, gilt für die erwachsenen Patienten, dass sie nur einen Besucher empfangen dürfen.

Patienten der Klinik Blankenstein können zwischen 16 und 18 Uhr besucht werden. Hier gilt: pro Tag und Patient ein Besucher. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit dem behandelndem Arzt möglich. Der Besuch der Ambulanz ist von der Regelung ausgenommen. Um den Kontakt zu Freunden und Familie trotzdem eng zu halten, können Patienten kostenfrei Festnetztelefonate innerhalb Deutschlands führen.

Das Krankenhaus in Niederwenigern gestattet Besuche von maximal zwei Personen pro Patient zwischen 15 und 18 Uhr. Das Evangelische Krankenhaus an der Bredenscheider Straße erlaubt pro Tag und Patienten einen Besucher. Von einer Einschränkung der Besuchszeiten haben die Augusta-Kliniken bisher abgesehen – in der Hoffnung, dass nicht alle Patienten zur gleichen Zeit besucht werden und sich die Anzahl der Gäste über den Tag verteilt.

Senioreneinrichtungen

Die Träger von Senioreneinrichtungen wenden unterschiedliche Verfahren an. Die Einrichtungen der Diakonie Mark-Ruhr beschränken den Besuch auf montags bis freitags zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. Dann darf jeweils eine Person pro Bewohner vorbeikommen.

Die Cafés werden vorübergehend geschlossen. Veranstaltungen, Physio- und Ergotherapietermine, sowie Friseur- und Fußpflegetermine werden abgesagt. Mieter der Altenwohnungen, die sonst ihr Essen in den Einrichtungen verzehren, bekommen dieses nun in die Wohnungen geliefert.

Anders geht die Theresia-Albers-Stiftung vor. Leiter Meinolf Roth folgte am Freitag den Empfehlungen von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und schließt alle Altenheime seiner Stiftung für Besucher. Nur in „besonders begründeten Ausnahmefällen“ seien vereinzelte Besuche, nach vorheriger Absprache möglich.

Größere Veranstaltungen und auch die Vorabendmesse, die samstags um 16 Uhr, stattfindet, sind bis auf weiteres abgesagt. Der Bezirksverband Westliches Westfalen der Arbeiterwohlfahrt kann sich zur aktuellen Situation in den Seniorenzentren nicht äußern.

Alle Einrichtungen und Klinken appellieren an Besucher und Angehörige. Bei grippeähnlichen Symptomen, Durchfall oder Fieber sollten sie Patienten und Senioren nicht besuchen. Außerdem weisen die Einrichtungen auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygieneregelungen hin.

Bogestra

Ab heute bleibt die vordere Tür bei allen Bussen geschlossen. Fahrgäste von Bussen und Bahnen können ihre Tickets nicht mehr beim Fahrpersonal kaufen. Die Ticketpflicht sei dadurch nicht aufgehoben. Die Bogestra empfiehlt den Kauf eines elektronischen Tickets über die „Mutti App“ oder den Kauf am Automaten. „So soll die Wahrscheinlichkeit der Übertragung des Coronavirus für unser Fahrpersonal und für unsere Fahrgäste minimiert werden“, erklärt Pressesprecher Christoph Kollmann.