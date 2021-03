Hattingen: Stadtpfarrei feiert wieder Präsenz-Gottesdienste

Pfarrer Andreas Lamm der Stadtpfarrei St. Peter und Paul in Hattingen startet am 21. März wieder mit Präsenz-Gottesdiensten.

Hattingen. Die katholische Stadtpfarrei St. Peter und Paul startet am 21. März wieder Präsenz-Gottesdienste. So können sich Interessierte sich anmelden.

Hattingens Stadtpfarrei St. Peter und Paul startet ab Ende März wieder mit Präsenz-Gottesdienste: Ab dem fünften Fastensonntag, 21. März, sind die Sonntags-Gottesdienste wieder öffentlich. Besucher müssen medizinische Schutzmasken tragen.

Anmeldungen für die Gottesdienste sind ab Montag, 15. März, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr möglich – telefonisch unter der Rufnummer 02324/ 59 19 26 oder per E-Mail an die Adresse St.Peter-und-Paul.Hattingen@bistum-essen.de.

Anmeldung erst durch Bestätigung vom Pfarrbüro gültig

Für die Anmeldung per E-Mail gilt, dass der Vor- und Zuname sowie eine Telefonnummer angegeben werden muss, teilt die Stadtpfarrei mit. Die Anmeldung ist erst nach Bestätigung durch das Pfarrbüro gültig.

Zudem wird es bis einschließlich Ostermontag sonntags um 10 Uhr auch den inzwischen gewohnten Online-Gottesdienst geben.

