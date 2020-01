Unerlaubterweise als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgegeben haben soll sich ein städtischer Bediensteter des Fachbereichs Tiefbau im Mai vergangenen Jahres – und eine Autofahrerin aufgefordert haben, 35 Euro wegen verkehrswidrigen Parkens zu zahlen. So steht es in der Anklage. Der Angeklagte allerdings bestritt am Montag beim Prozessauftakt vor dem Amtsgericht den Vorwurf der Amtsanmaßung.

Eine Bestandsaufnahme vom Zustand der Bürgersteige gemacht

Am vermeintlichen Tattag – dem 9. Mai 2019 – sei er gegen 11 Uhr zwar in der Tat in der Schillerstraße unterwegs gewesen, wo sich der Vorfall abgespielt haben soll, sagte der 49-jährige Angeklagte. Er habe damals wegen einer dort anstehenden Sanierungsmaßnahme eine Bestandsaufnahme vom Zustand der Bürgersteige gemacht. „Ich habe dabei mit niemandem gesprochen, mich ganz auf meine Arbeit konzentriert“, so der Angeklagte gegenüber Richter Johannes Kimmeskamp. Auch sei er „von niemandem angesprochen worden“.

Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Jörg Ludwig, sagte, seinem Mandanten sei „sehr wohl bewusst“, dass er sich nicht als Ordnungsamtsmitarbeiter ausgeben und Geld für verkehrswidriges Parken einfordern dürfe. Ludwig verwies zudem darauf, dass die Personenbeschreibung in der Akte nicht zum Erscheinungsbild seines Mandanten passe, ebensowenig das Pkw-Kennzeichen, das die Anzeigen-Erstatterin bei der Polizei angegeben hatte. Womöglich liege eine Verwechselung vor, so Ludwig.

Anzeigenerstatterin bleibt Prozess fern – Ordnungsgeld

Die Anzeigenerstatterin selbst, obwohl als Zeugin geladen, blieb dem Prozess am Montag fern, sie soll nun bei der Fortsetzung des Verfahrens am Montag, 3. Februar, 9.45 Uhr, gehört werden. Zudem verhängte Richter Kimmeskamp ein Ordnungsgeld in Höhe von 50 Euro gegen sie. Auch ihr droht übrigens eine Strafanzeige. Die zu stellen, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft, habe die Stadt Hattingen angekündigt – wegen Verleumdung eines ihrer Mitarbeiter.