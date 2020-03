Der Naturschutzbund (Nabu) in Hattingen hat die Stadtverwaltung scharf kritisiert. Unter anderem wirft er Bürgermeister Dirk Glaser „leere Versprechen“ und den Planern des Parks Diepenbeck die Anlage eines Schotterbeetes vor. Nun wehrt sich die Stadt gegen die massive Kritik des Nabu. „Dies Anschuldigungen sind unfair“, betont Glaser – und in vielen Punkten auch nicht richtig.

„Wir können nicht alles umsetzen, was wir gerne wollen“, gibt Glaser zu. „Genug macht man nie, sonst müssten wir alle Parkplätze begrünen“, sagt er. Dennoch versteht er viele Vorwürfe des Nabu nicht.

Vorwurf: Die Naturschützer hatten Glasers Ankündigung eines „Grünen Tisches“ als „leeres Versprechen“ bezeichnet.

Davon will der Bürgermeister nichts wissen. „Den ‘grünen Tisch’ gibt es. Er tagt allerdings nicht so oft, wie gewünscht“, gibt er zu. Auch einen Naturschutzbeauftragten gebe es bisher in Hattingen nicht.

Dennoch gebe es verschiedene Projekte für den Naturschutz. Dazu zählten nur beispielhaft die Bienen auf dem Rathausdach und die Blühwiese vor dem Rathaus. „Die gefällt auch nicht allen“, sagt der Bürgermeister. Das Projekt, das auf Initiative des Künstlers Holger Vockert als Getreidefeld begann und dann zum Kartoffelacker wurde, hilft besonders, Kinder an die Thematik Natur und Umwelt heranzuführen.

Vorwurf: Die Stadt ließ im Park Diepenbeck ein Schotterbeet anlegen.

WAZ-Home Waldgebiete Hattingens In Hattingen gibt es etwa 2000 Hektar Wald, das entspricht 26 Prozent der städtischen Gesamtfläche. Der Forstanteil liegt damit im Landesdurchschnitt. Allein etwa zehn Prozent der Waldfläche macht dabei der Schulenbergwald aus. Rund um den Berger Hof gibt es mit etwa 300 bis 400 Hektar den größten zusammenhängenden Hattinger Forst.

Auch das verneint die Stadt entschieden. „Es wurden keine Schotterbeete angelegt“, sagt Stadtsprecherin Susanne Wegemann. Stattdessen handele es sich um ein Beet mit heimischen Stauden. Eine Versiegelung gibt es nicht. „Die Steine im Beet lassen eine Versickerung des Wassers zu, sie dienen der Eindämmung des Wachstums von Wildkräutern. Solange die Stauden noch klein sind, haben sie optisch eine gewisse Dominanz. Der Eindruck ändert sich, sobald die Stauden heranwachsen“, betont Wegemann.

Die zuständige Landschaftsarchitektin erklärt, sie haben sich bei der Auswahl der insektenfreundlichen Pflanzen und des Bodenmaterials an den Empfehlungen des Bundes Deutscher Staudengärtner orientiert.

Vorwurf: Die Stadt nutzt den vorhandenen Sachverstand der Naturschützer nicht.

„Der Nabu ist immer zur Beteiligung aufgerufen“, sagt Dirk Glaser. Für die Planung des Welperaner Parks verweist die Stadtverwaltung auf die Beteiligung der Öffentlichkeit. Dabei hätten Bürger, Initiativen, Vereine und auch Naturschutzverbände ihre Vorstellungen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen eingebracht. „Das Ergebnis ist eine Abwägung vielschichtiger Interessen“, erklärt Wegemann.

Vorwurf: Der Nabu wirft der Stadt vor, mit ihren Wäldern nicht verantwortlich im Sinne von mehr Biodiversität und natürlicher Waldentwicklung umzugehen, wie die Wissenschaft es empfiehlt.

Schon im vergangenen Jahr hatte es Proteste gegen die Fällung von Bäumen gegeben. Dass das zum Teil nötig ist, um nachwachsenden Pflanzen zu mehr Licht zu verhelfen, erklärte Förster Thomas Jansen. Zudem sei eine nachhaltige Waldbewirtschaftung für eine Kommune und Förster Pflicht.

Die ökologische Gestaltung des Waldes werde mit seiner Nutzung zur Naherholung in Einklang gebracht. „Ein Umgang rein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist daher nicht immer vollumfänglich möglich, weil auch andere Aspekte wie zum Beispiel die Verkehrssicherungspflicht eine Rolle spielen“, so die Stadtsprecherin.