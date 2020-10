Hattingen. Weil der Inzidenz-Wert wieder in Hattingen gesunken ist, nimmt die Stadt die angekündigten schärferen Corona-Regeln zurück. Was das bedeutet.

Weil die Infektionszahlen in Hattingen rückläufig sind, nimmt die Stadt die angekündigten schärferen Corona-Regeln zurück, die ab Montag, 12. Oktober, hätten greifen sollen.

Sie schienen erforderlich, weil am Donnerstag knapp 48 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet worden waren. Das stellt sich aber Freitag anders da: Aktuell liegt dieser so genannte Inzidenz-Wert bei 27.

Hattingen nimmt schärfere Corona-Regeln angesichts sinkender Infektionszahlen zurück

Und damit immer noch über Kreisdurchschnitt: Im EN-Kreis ist der Inzidenz-Wert am Freitag auf 20,33 (Vortag 22,18) gesunken.

Folgendes sahen die zusätzlichen Regeln vor: Private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage sollten außerhalb der Wohnung auf 50 Personen begrenzt werden. In weiterführenden Schulen sollte da Maskenpflicht gelten, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. In den Grundschulen sollten Schüler außerhalb der Unterrichtsräume Masken tragen. Ausnahme: Essen in der Schulmensa.

Stadt bittet die Bürger weiterhin um Vorsicht

In Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt nimmt die Stadt die verschärften Maßnahmen, die über die Landesregelung hinausgehen, zurück. Aber: Die Stadt bittet darum, weiterhin vorsichtig zu sein, die gültigen Coronaschutzregelungen einzuhalten, besonders bei privaten Feiern.

Bürgermeister Dirk Glaser appelliert, dass jeder auf sich und andere achten solle, „damit wir gesund bleiben, keine weiteren Einschränkungen einleiten müssen. Wie wir gesehen haben, kann sich die Lage sehr schnell wieder ändern.“ Der „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ trifft sich montags, dienstags und freitags, bei Bedarf öfter und am Wochenende.