Hattingen. Die Stadtbetriebe sind auf einen Wintereinbruch vorbereitet. Was für die Bürgerinnen und Bürger in Hattingen bei Schnee und Eis zu beachten ist.

Die Bürger dürfen kein Streusalz bei Schnee und Eis verwenden, die Stadt indes hortet es für einen Wintereinbruch.

Acht Streufahrzeuge und zehn Kleintransporter gegen Glätte und Schnee

Das Salzlager am Walzwerk ist mit 1200 Tonnen Streusalz für einen Wintereinbruch gerüstet. Insgesamt können acht Streufahrzeuge und zehn Kleintransporter zum Kampf gegen Glätte und Schneemassen ausrücken. Im Hügelland sind zusätzlich zwei Landwirte mit ihren Traktoren unterwegs, teilt die Stadtverwaltung mit.

Nun sieht es zurzeit nicht unbedingt nach Winter aus, am Dienstag gibt es um die 15 Grad Celsius, an Heiligabend soll es auch wieder zweistellig werden – doch Wetter ist Natur, und die verändert sich manchmal von einem auf den anderen Tag. Hier gibt es die Hinweise die Stadt, was für die Bürgerinnen und Bürger im Winter zu beachten ist.

Werktags zwischen 7 und 20 Uhr müssen Gehwege freigeräumt sein

Salzberge am Walzwerk: Die Stadt Hattingen hat zurzeit - ähnlich wie auf diesem Archivbild - 1200 Tonnen Streumaterial im Henrichspark. Foto: Volker Speckenwirth / FUNKE Foto Services

Allem voran: Werktags in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr müssen die Gehwege freigeräumt sein, sonntags zwischen 9 und 20 Uhr. Heißt: ­Gegebenenfalls müssen Eis und Schnee auf den Bürgersteigen mehrfach am Tag auf einer Breite von 1,50 Meter entfernt werden.

Empfehlung: Erst streuen, wenn die Flächen mit einem Schneeschieber geräumt wurden. Es sollte mit einem abstumpfenden Mittel wie Sand oder Granulat gestreut werden. Die Stadt weist in ihrem Infoblatt „Hattingen hat den Winter im Griff“ explizit darauf hin, dass im Rahmen der Winterreinigungspflicht (Paragraph 3, Absatz 2 der Straßenreinigungssatzung) das Benutzen von Salz grundsätzlich verboten ist. Salz schädige „in hohem Maße Pflanzen und Bäume, verursacht Korrosion an Fahrzeugen und Bauwerken, deshalb: salzfreies abstumpfendes Streugut (Granulat-, Sand- oder Splittmischung) manuelle Schneeräumung mit Schaufel und Besen (Salz nur ausnahmsweise bei Eisregen und an besonders gefährlichen Stellen (Treppen, Steigungen), nie auf begrünten Flächen“.

In Ausnahmefällen darf dennoch mit Salz gestreut werden, etwa wenn bei besonderen Wetterlagen (zum Beispiel Eisregen) durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine Wirkung zu erzielen ist.

Gerade in Wohngebieten stellt sich oft die Frage: Wohin mit dem Schnee? „Nach Möglichkeit auf das eigene Grundstück, in den Vorgarten“, erklärt die Stadtverwaltung. „Ansonsten soll der Schnee auf der Gehwegseite, die zur Fahrbahn grenzt, gelagert werden und zwar so, dass der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr so gering wie möglich gefährdet und behindert wird.“

Auf der Straße könnten Schneeberge Müll- oder Rettungsfahrzeugen den Weg versperren.

Stadt weist darauf hin, dass sie nicht verpflichtet sei, alle Straßen zu räumen

Die Stadt weist darauf hin, dass sie nicht verpflichtet sei, alle Straßen zu räumen – „sondern nur die, die verkehrswichtig und gefährlich sind“. Manche Straßen werden gar nicht geräumt. Landes- und Kreisstraßen, wie etwa Bredenscheider Straße oder August-Bebel-Straße, würden nur in den Ortsdurchfahrten von der Stadt geräumt. Für die restlichen Strecken ist der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig. Im Hügelland sind zusätzlich die beiden Landwirte im Einsatz.