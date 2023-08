Hattingen & Sprockhövel: Kneipp-Vereine jetzt Hand in Hand

Hattingen/Sprockhövel. Der Kneipp-Verein Ruhr aus Hattingen sowie der aus Sprockhövel haben ein gemeinsames Halbjahres-Programm aufgestellt. Das sind die Angebote.

Der Kneipp-Verein Ruhr aus Hattingen und der Kneipp-Verein Sprockhövel starten ins zweite Halbjahr: Sie haben ein gemeinsames Programm auf die beine gestellt, um „attraktive und vielfältige Gelegenheiten zur Gesundheitsvorsorge mit Spaß und in Geselligkeit“ zu bieten.

„Die ganzheitliche und naturnahe Gesundheitsvorsorge ist das, was uns als Kneipp-Vereine ausmacht“, so Ute Harmel aus dem Vorstand des Kneipp-Vereins Ruhr.

Die fünf Kneippschen Elemente

Die Vereine setzen auf die fünf Kneippschen Elemente: Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensbalance. Das Programm bietet aus allen Bereichen etwas an. Bewegungsangebote wie Zumba, Tanzen und Trimilin werden ergänzt durch Bewegungskurse, die der Entspannung dienen. Auch zu Wasser sind die Kneipp-Vereine aktiv, Wassergymnastik und Aqua-Aerobic stehen mit auf dem Plan.

In fast allen Kursen ist der Einstieg jederzeit möglich. Dabei ist es gar kein Problem, Kurse des einen oder anderen Vereins wahrzunehmen: „Wir haben jetzt schon viele Hattingerinnen und Hattinger in unseren Kursen und umgekehrt gehen viele aus Sprockhövel in die Kurse in Hattingen. Das klappt super und wir freuen uns darüber, dass wir uns so gut ergänzen können“, berichtet Walli Stock aus dem Vorstand des Kneipp-Vereins Sprockhövel.

Wer sich nicht direkt an einen Kursus binden möchte, kann auch erst einmal an einer Stadtführung, Wanderung oder Wildkräutertour teilnehmen. Oder bei einem der geselligen Abende dabei sein: drei Kochabende sind geplant, ein Abend, an dem sich die Teilnehmenden der Herstellung und Verkostung von Heil- und Genusslikören widmen. Zudem werden Advents- und Weihnachtsdekoration hergestellt.

