Hattingen & Sprockhövel: Freier Eintritt für Kinder ins Bad

Hattingen/Sprockhövel. Freibad für umme: Der Kinderschutzbund Hattingen/Sprockhövel macht’s am Wochenende (1./2.7.) in den Bädern Welper und Niedersprockhövel möglich.

Die Sommerferien sind da, die Sonne lockt mit hohen Temperaturen und das Freibad: Als kleine Entlastung für Familien und als Überraschung zum Start der Sommerferien finanziert der Kinderschutzbund Hattingen/Sprockhövel allen Kindern in beiden Städten an diesem Wochenende, 1. und 2. Juli, den Eintritt in die beiden Freibäder in Welper und an der Bleichwiese in Niedersprockhövel.

Und als Bonbon obendrauf, können die Kinder in Hattingen auch noch am Montag, 3. Juli, kostenfrei das Freibad besuchen.

„Uns ist es eine Herzensangelegenheit, mit unseren Aktionen etwas für die Kinder zu schaffen“, erklärt Ingo Finkenstein, Mitglied des sechsköpfigen Vorstands des Kinderschutzbunds. Das Angebot sei dabei für alle Kinder gültig und bedürfe keiner speziellen Anforderung. „Alle Kinder, die ins Freibad wollen, können auch rein. Wir haben ein gewisses Kartenkontingent gekauft, die dann an den Kassen bereitliegen und speziell dafür genutzt werden“, erklärt er.

Der Ortsverein Hattingen/Sprockhövel des Deutschen Kinderschutzbunds (DKSB) wurde am 11. Juni 1976 gegründet. Der DKSB Hattingen/Sprockhövel ist konfessionell und parteipolitisch ungebunden, gemeinnützig und als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt.

