Hattingen & Sprockhövel: Der Bus-Fahrplan für die Feiertage

Der Nachtexpress 4 verkehrt auch in der Silvesternacht von Bochum über Hattingen nach Sprockhövel-Haßlinghausen.

Hattingen/Sprockhövel Über Weihnachten und zum Jahreswechsel gibt es wieder einen Extra-Fahrplan für die Busse – so sind sie in Hattingen und Sprockhövel unterwegs.

Über die kommenden Feiertage wird auch der Busfahrplan angepasst. Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) hat jetzt ihre Pläne für Fahrten vor Ort mitgeteilt.

An Heiligabend (24. Dezember) gilt beispielsweise der Sonntagsfahrplan, Betriebsende ist linienabhängig zwischen 18 und 19 Uhr. Auch am 1. und 2. Weihnachtstag gilt der Sonntagsfahrplan, Betriebsbeginn list hier linienabhängig zwischen 10 und 11 Uhr. Das Betriebsende liegt am 1. Weihnachtstag linienabhängig zwischen 21 und 22 Uhr, am 2. Weihnachtstag linienabhängig nach Sonntagsfahrplan.

Und auch an Silvester und Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan. Am letzten Tag des Jahres ist das Betriebsende linienabhängig zwischen 20 und 22 Uhr sowie der Betriebsbeginn am Neujahrsmorgen zwischen 10 und 11 Uhr.

In der Silvesternacht wird es zusätzliche Nacht-Express-Fahrten geben: Im Zeitraum zwischen etwa 0.30 und 5 Uhr am Morgen sorgen die eingesetzten Busse „für eine sichere und entspannte Heimfahrt“, so die VER.

Die Busse orientieren sich dabei weitgehend an den üblichen, bekannten Linienwegen. An den Knotenpunkten in Ennepetal und Sprockhövel-Haßlinghausen seien die Linien fahrplantechnisch miteinander verknüpft.

Der Nacht-Express 4 (NE4), der zwischen dem Bochumer Hauptbahnhof, Hattingen, Haßlinghausen und Schwelm verkehrt, ist nach Angaben des Nahverkehrs-Unternehmens „zu den bekannten Abfahrtszeiten auf dem gewohnten Linienweg zwischen Schwelm Bf. und Bochum Hbf“ unterwegs. Am Busbahnhof Haßlinghausen bestehen Anschlüsse zum Nacht-Express 27 in und aus Richtung Gevelsberg.

