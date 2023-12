Hattingen & Sprockhövel: Autos im EN-Kreis digital anmelden

Hattingen/Sprockhövel/EN-Kreis. Ein paar Klicks – und schon ist das Auto angemeldet. So einfach geht das jetzt im EN-Kreis. Alle Infos für Nutzer in Hattingen und Sprockhövel.

Ja, auch vor Ort wird das Leben digitaler. Endlich mögen manche sagen. Ein beispielhafter Blick auf die Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamts im EN-Kreis.

Formalitäten mit Tastatur und Maus erledigen, Zulassungsnachweis ausdrucken, Kennzeichen montieren und losfahren – so digital können auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis seit inzwischen drei Monaten ihre Fahrzeuge neu zulassen. Die notwendigen Plaketten und Dokumente kommen anschließend per Post.

Behördengänge rund ums Fahrzeug beschleunigt

„Möglich macht dies die neue Zulassungsverordnung. In vergleichbarer Weise digitalisiert und beschleunigt diese auch alle weiteren Behördengänge rund um Fahrzeuge“, so Sabine Völker, Leiterin des Straßenverkehrsamts der EN-Kreisverwaltung. So müsse beispielsweise niemand mehr ein Behördengebäude betreten, um einen Pkw umzuschreiben oder ein Motorrad wieder zuzulassen, einen Anhänger abzumelden oder seine Adresse zu ändern.

Digitaler und schneller sind zwei Ziele der bundesweit angepassten rechtlichen Vorgaben – für den Bürger günstiger ein drittes. So sind Adressänderungen online mehr als sechs Euro billiger, Ummeldungen kosten etwa 14 Euro weniger und Neuzulassungen lassen die Rechnung vom Amt 18 Euro geringer ausfallen.

„In den ersten drei Monaten wurde das neue Angebot bereits gut genutzt, die Nachfrage steigt stetig. Zum Auftakt waren es im September 203 Vorgänge, im Oktober dann bereits 314 und im November 346. Verteilt auf die Dienstleistungen lauten die Zahlen wie folgt: 19 Neuanmeldungen, 148 Ummeldungen und 730 Abmeldungen sowie 33 Adressänderungen“, zieht Völker eine erste Bilanz des digitalen Straßenverkehrsamts.

In den letzten Tagen des Jahres werden die Zahlen noch weiter steigen. Ein Grund: Zwischen Mittwoch, 27. Dezember, und Freitag, 29. Dezember bleiben alle Dienststellen der Kreisverwaltung und damit auch die Zulassungsstellen in Schwelm und Witten geschlossen.

Zu finden ist die „Online-Zulassungsbehörde“ auf der Internetseite der Kreisverwaltung über die Adresse www.enkreis.de. Im Suchfeld auf der Startseite oben rechts das Stichwort „internetbasierte Fahrzeugzulassung“ eingeben.

Wichtig: Es wird ein Bund ID Konto benötigt

Wichtig für alle, die die Online-Angebote der Zulassungsstelle nutzen möchten: Es wird ein so genanntes Bund ID Konto benötigt. Mit diesem Konto, auch als Nutzerkonto des Bundes bezeichnet, können sich Bürger für Online-Verwaltungsleistungen öffentlicher Stellen identifizieren und authentisieren und Online-Anträge bei Behörden stellen. Alle Informationen zum Zugang finden sich auch unter: www.idbund.de

Bund-ID bietet drei Vertrauensniveaus: Basisregistrierung, substanziell und hoch. Grundsätzlich gilt: Umso vertraulicher die Daten bei einem Online-Antrag sind, desto höher ist das zu erfüllende Vertrauensniveau. Für fast alle Online-Angebote des Straßenverkehrsamts ist das höchste Niveau erforderlich.

Um für dieses freigeschaltet zu werden, sind ein Personalausweis mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion oder eine Europäische ID Voraussetzung. Das Vertrauensniveau „substanziell“ kann mit dem Elster-Zertifikat erreicht werden. Für die Basisversion werden lediglich Benutzername und Passwort vergeben.

Das Straßenverkehrsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises unterstützt aktuell auch die Zulassungsbehörde des Märkischen Kreises. Nach dem Cyberangriff auf den kommunalen Dienstleister SIT ist die Handlungsfähigkeit im Lüdenscheider Kreishaus nach wie vor sehr eingeschränkt. So ist auch das An-, Um- oder Abmelden von Fahrzeugen dort derzeit nicht möglich.

