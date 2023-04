Hattingen & Sprockhövel: Abstimmung für AVU-Krone läuft

Die AVU-Krone wird vom heimischen Energieversorger an Vereine in Hattingen, Sprockhövel und dem EN-Kreis vergeben.

Hattingen/Sprockhövel. 65 Vereine aus Hattingen, Sprockhövel und dem gesamten EN-Kreis stehen diesmal zur Wahl: Die Abstimmung für die AVU-Krone 2023 ist angelaufen.

65-mal Engagement im Ehrenamt, 65-mal Vereinsleben, 65-mal Vielfalt in der Region – das soll die AVU-Krone vermitteln, der Sponsoring-Wettbewerb des heimischen Energieversorgers für Vereine im EN-Kreis­. Jetzt hat die Online-Abstimmung begonnen.

Bis zum 30. April kann jede und jeder einmal täglich für einen Verein abstimmen. Alle teilnehmenden Gruppen sollen ihre Mitglieder, Fangemeinden und andere Unterstützer motivieren, dass sie sich an dem Voting rege beteiligen, teilen die Organisatoren mit. Wichtig ist: Die 65 Vereine sind in drei Gruppen nach Mitgliederanzahl eingeteilt, um unabhängig von der Größe allen die gleichen Chancen zu bieten.

Hier gibt es Infos und den Link zur Abstimmung

Weitere Informationen zur Online-Abstimmung und natürlich die Vorstellung aller Vereine gibt es hier: www.avu.de/voting

„Die AVU Krone bleibt auch im neunten Jahr erfolgreich“, sagt Vorstand Uwe Träris. „Insgesamt haben wir seit Beginn mit mehr als 300.000 Euro das Vereinsleben in der Region unterstützt.“

In diesem Jahr sind 30.0000 Euro im Fördertopf. „Jeder teilnehmende Verein wird gefördert“, erklärt Loreen Grimm vom AVU-Marketing. Die Projektleiterin für die Krone freut sich außerdem, dass in diesem Jahr 25 Vereine zum ersten Mal am Wettbewerb teilnehmen.

