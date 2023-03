Hattingen soll sauber werden: Fünf Aktionen in einer Woche

Hattingen. Bei „Hattingen sauber“ sorgen Freiwllige dafür, dass es in ihrer Umgebung ein bisschen lebenswerter ist. Diese Aktionen sind jetzt geplant.

Hattingen räumt auf: In den nächsten acht Tagen gibt es gleich fünf Putz-Aktionen in den Ortsteilen.

Diepenbeck-Park Welper

Los geht es an diesem Samstag (4.3.) mit den Ehrenamtlichen vom Gemeinschaftsgarten Kunterbunt, die zu einem Frühjahrsputz rund um den Diepenbeck-Park in Welper aufrufen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am neuen Bürgertreff an der Hunsebeck. Um 12 Uhr gibt es Essen für die Helferinnen und Helfer.

Winzermarkplatz

Ebenfalls am Samstag (4.3.) wird unter Federführung der Aktionsgemeinschaft Winzermark in Niederbonsfeld aufgeräumt. Treffpunkt ist der Winzermarkplatz in Niederbonsfeld um 10.30 Uhr. Die Aktion ist erfahrungsgemäß gegen 12.30 Uhr beendet, zum Abschluss soll es Kaffee und Kuchen geben.

Ludwigstal

Eine „Hattingen sauber“-Aktion findet am kommenden Dienstag (7.3.) im Gewerbegebiet Ludwigstal statt. Treffpunkt ist der Parkplatz An der Becke um 11 Uhr.

Südstadt

Am nächsten Freitag (10.3.) soll dann in der Südstadt sauber gemacht werden. Die Initiativkreise „Südstadt zusammen“ und „Südring-Freunde“ treffen sich zur Aktion „Südstadt echt sauber!“ Treffpunkt ist um 16 Uhr am Südring 23. In Gruppen aufgeteilt reinigen die Aktiven Fuß- und Radwege im Umkreis. Als Umwelt- und Klimaschützer sind hierbei auch Kinder in Begleitung und Jugendliche willkommen. Verfügbare Schubkarren und Handwagen bitte mitbringen, so die Veranstalter. Nach getaner Arbeit gibt es Kaltgetränke als Erfrischung.

Winz-Baak

Und auch am kommenden Samstag, 11. März, findet ab 10 Uhr eine Aktion im Rahmen von „Hattingen sauber“ statt: Engagierte Bürgerinnen und Bürger treffen sich zum Frühjahrsputz in Winz-Baak am Containerstandort an der Wagnerstraße.

Bei allen Aktionen werden Handschuhe, Greifzangen, Besen und Müllbeutel von der Stadt Hattingen zur Verfügung gestellt.

