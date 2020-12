Hattingen: So wollen die Seniorenheime Weihnachten feiern

Ursula Champignon, Heimleiterin des Emmy-Krupke-Seniorenzentrums, inmitten der weihnachtlichen Kulisse ihres Hauses in Welper. Sie will Bewohnern und nicht zuletzt den Mitarbeitern auch im Corona-Jahr ein wenig Weihnachtsatmosphäre bieten.

Hattingen. Gibt es Weihnachtsfeiern in den Seniorenheimen in Hattingen? Während von Corona betroffene Einrichtungen wohl verzichten, hoffen andere noch.

„Unter Vorbehalt“ – das sind die Worte, wenn es um Weihnachts­feiern in Seniorenheimen geht. Denn es kann sich ja in diesen bedrückenden Coronazeiten an jedem Tag jederzeit die Lage ändern. Viele liebevoll vorbereitete Gottesdienste und Zusammenkünfte mussten wieder abgesagt werden, weil das Virus in den Heimen wütet, in Hattingen aktuell im St. Josef und in St. Mauritius. Aber: Die Hoffnung bleibt, ein wenig weihnachtliche Wärme zu schenken.

Nach den katastrophal ansteigenden Zahlen bleibt überall nur noch das Prinzip Hoffnung. „Die Bewohner werden aus heutiger Perspektive Weihnachten wohl auf ihren Zimmern feiern müssen“, sagt Hubert Röser, Pressesprecher der beiden Einrichtungen.

Für die Seniorenheime ist das Weihnachtsfest eine besonders schwierige Herausforderung in dieser Corona-Zeit – gerade nach den Ausbrüchen in St. Josef und St. Mauritius. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Hausandachten in den Wohnbereichen

Die Diakonie möchte in ihren Pflegeeinrichtungen Hausandachten in den Wohnbereichen anbieten. „Gerade Weihnachten lebt von Traditionen und besonders auch Emotionen. Wir kümmern uns darum, trotz aller Einschränkungen das Weihnachtsfest so schön wie möglich zu gestalten“, betont Regina Mehring, Pflege-Geschäftsführerin der Diakonie Mark-Ruhr.

Ursula Champignon, Leiterin des Emmy-Kruppke-Seniorenheims in Welper, hofft inständig, dass das Glück weiter an ihrer Seite ist. „Denn es ist nur Glück, dass wir – bis auf ein paar leichte Fälle in der Vergangenheit – bisher nicht betroffen sind“, sagt sie.

Trotz vieler Vorschriften und Einschränkungen ein wenig Weihnachtsatmosphäre bieten

Um bei den vielen Vorschriften und Einschränkungen den Bewohnern und nicht zuletzt auch den Mitarbeitern ein wenig Weihnachtsatmosphäre zu bieten, hat das Heim im Lichthof „richtig aufgerüstet“, wie Ursula Champignon berichtet. Der Lichthof erstrahlt wie nie in der Vergangenheit. Sterne, auch ein Stern mit Schweif, erhellen den Nachthimmel im Hof, riesige Weihnachtskugeln bringen Stimmung in diese düstere Zeit.

Und natürlich fehlen Tannenbäume nicht. Sie sind – nicht mehr zu erkennen – nicht echt, sondern aus Kunststoff. „Das können sie heute nicht mehr unterscheiden, so gut sind die verarbeitet. Ganz anders als in früheren Zeiten, als Plastik­tannen eher scheußlich aussahen“, erklärt Ursula Champignon.

Auf der Suche nach einem passendem kleinen Geschenk für jeden Bewohner

Wann Besucher zugelassen sind Die Spendenbereitschaft in diesen Zeiten berührt Ursula Champignon, Leiterin des Emmy-Kruppke-Seniorenheims, sehr. „Immer wieder standen Menschen mit Päckchen oder eine Kiste vor der Türe, die sie als Geschenk abgegeben haben.“ Das waren unter anderem Mitglieder der Caritas, die OGS der Erik-Nölting-Grundschule und die CDU-Frauen. Wenn das Heim über Weihnachten frei von Corona bleibt, dürfen auch Besucher in die Einrichtung. Allerdings ab sofort mit einer FFP-2-Maske und nicht ohne sich vorher einem Schnelltest unterzogen zu haben. Bei den Einrichtungen, die Coronafälle haben, gilt absolutes Besuchsverbot.

Jede Station im Emmy-Kruppke-Seniorenheim hat ihren eigenen Adventskranz, fünf große Nordmanntannen sorgen für festliche Stimmung. Die Mitarbeiterinnen haben sich in den vergangenen Wochen alle erdenkliche Mühe gemacht, sind in die Geschäfte gegangen auf der Suche nach einem passenden kleinen Geschenk für jeden Bewohner.

„Die Pflegekräfte kennen die Wünsche am besten und suchen Kleinigkeiten aus, die Heiligabend übergeben werden“, freut sich Ursula Champignon über die Einsatzbereitschaft ihrer „Mannschaft“. Bei einer Dame ist es ein Kirschkernkissen, bei einer anderen ein Maniküre-Set. Zum Glück sei zwischen dem Speise- und dem Aufenthaltsbereich so viel Platz vorhanden, dass man mit viel Abstand eine Feier durchführen könne. Am Heiligabend gibt es ein Kaffeetrinken, es werden Geschichten vorgelesen, dann kommt die Bescherung. Gesungen wird in diesem Jahr natürlich nicht.

Alles unter Vorbehalt

Die Mitarbeiterinnen geben alles, um die Bewohner an den Feiertagen gut zu unterhalten. „Es werden alte Filme gezeigt, es gibt gesellige Runden und eine mobile Holzkegelbahn, die auch für Personen im Rollstuhl geeignet ist“, sagt die Heimleiterin. Auch die Küche hat aufgerüstet: „Weihnachten wird richtig festliches Essen aufgefahren. Aber wie gesagt: Das alles unter Vorbehalt.“