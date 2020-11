Hattingen: So planen die Kirchen ihr Weihnachtsprogramm

Die Kirchengemeinden in Hattingen bereiten sich auf ein coronakonformes Weihnachtsfest vor. Sie planen Formate in den Kirchen und im Freien.

„Wir haben überlegt, ob wir in diesem Jahr die Feierlichkeiten etwas herunterfahren“, räumt Udo Polenske, Pfarrer der St. Georgs-Gemeinde ein. Aber schnell stand fest: Nein, es ist in diesem Jahr alles schon schwierig genug für die Menschen. „Wir bieten den Gläubigen das ganze Programm, einschließlich der Gottesdienste, der Christvesper, an Heiligabend.“ Natürlich unter Einhaltung der bekannten Coronaauflagen.

Während die evangelische Kirche erst einmal davon ausgeht, dass die geplanten Veranstaltungen eingehalten werden können, geht Andreas Lamm, Pastor von St. Peter und Paul, zurückhaltender vor: „Wir warten noch ab, was für Auflagen von der Politik kommen und schalten dann unsere Seite frei.“ Über die Seite hattingen-katholisch.de kann man sich zunächst für das kommende Adventwochenende anmelden.

Evangelische Gemeinden feiern drinnen und draußen

„Natürlich müssen wir uns von Tag zu Tag vortasten“, sagt auch Pfarrer Polenske. Aber man habe schon fest für Heiligabend geplant. Da soll es bereits um 15 Uhr und zu späteren Zeiten einen Holthauser Familien-Kurzgottesdienst im Freien geben, um 16 Uhr und auch später ist dann ein solcher in der Innenstadt geplant. Der konkrete Ort wird noch bekanntgegeben.

Um 16 Uhr, 17.30 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr soll in der St. Georgs-Kirche am 24. Dezember die traditionelle Christvesper stattfinden. „Das Wunder der Heiligen Nacht“, lädt die Gläubigen zu Musik, einer Lesung und Kerzenschein ein, dafür gibt es auch in der evangelischen Kirche ein Anmeldesystem. Name, E-Mail-Adresse, Anschrift und die Anzahl der begleitenden Personen mit Kontaktdaten müssen eingetragen werden. Polenske: „Wir haben das Glück, dass bei Einhaltung der Mindestabstände hundert Menschen an den Gottesdiensten im Advent und an Heiligabend teilnehmen können.“

Auch Krippe und Adventprogramm wird es geben

Willi Arnscheidt stellt die Tannen in der St. Georgs-Kirche auf. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Zwar dürfe nicht gesungen werden, aber auf weihnachtliche Musik müsse niemand verzichten. Dank 16 Tannen sieht es in der St. Georgs-Kirche auch jetzt schon festlich aus. „Wir stellen auch in diesem Jahr wieder die franziskanische Waldkrippe auf. Am 1. Advent wird der Ochse an der Krippe sein, am 2. Advent sind dann die Hirten auf dem Weg, am 3. und 4. Advent sieht man Maria, Josef und den Esel an der Krippe und in der Heiligen Nacht, an Jesu Geburt, das Christuskind“, beschreibt Polenske.

Zudem gibt es Möglichkeiten, die besinnliche Zeit ganz individuell zu erleben. „Unter Sternen meditieren und flanieren“ heißt es zum Beispiel am 1. Advent. Zwischen 18.15 und 20 Uhr spielt Maria Cristina Witte Orgel in der offenen Kirche bei Kerzenschein.

Bredenscheid-Sprockhövel: Anmeldungen nur für Indoor-Veranstaltungen

Auch die evangelische Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel arbeitet mit einem Anmelde-System für die Gottesdienste in den Kirchen. Das betrifft die Krabbelgottesdienste an Heiligabend um 10.30 Uhr und 12 Uhr in der Wichern-Kirche sowie die Familiengottesdienste um 14 Uhr und 16 Uhr und die Christmette um 23 Uhr, alle in der Zwiebelturmkirche.

Am 1. Weihnachtstag soll es einen zentralen Gottesdienst in der Wichern-Kirche geben und am Sonntag, 27. Dezember, in der Zwiebelturmkirche, Beginn ist jeweils 11 Uhr.

Zu den Freiluft-Gottesdiensten hingegen müssen sich die Gläubigen hingegen nicht anmelden. In Hattingen lädt die Gemeinde an Heiligabend für 15.30 Uhr zum Gottesdienst auf den Hof Schlenkermann (Oberstüter Straße 32) und für 18 Uhr zur Christvesper vor der Berger Kapelle. In Sprockhövel gibt es um 16 Uhr und 17 Uhr je zwei kurze Christvespern auf dem Parkplatz Perthes-Ring.