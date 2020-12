An Heiligabend kehren die Bussen zwischen 18 und 19 Uhr in die Depots zurück.

Nahverkehr Hattingen: So fahren Busse an Heiligabend und Weihnachten

Hattingen Für den öffentlichen Nahverkehr in Hattingen und Umgebung gilt an den Feiertagen wieder einen Sonderfahrplan, teilt die Bogestra am Mittwoch mit.

Heiligabend sind Busse und Bahnen nach einem besonderen Fahrplan unterwegs: Am 24. Dezember fahren Busse und Bahnen – bis sie zwischen 18 und 19 Uhr in die Depots zurückkehren – orientiert am Samstagsfahrplan. Das Fahrtenangebot am 25. Dezember orientiert sich am Sonntagsfahrplan. Dies teilt die Bogestra mit.

Die persönlichen Verbindungen für die Feiertage können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti“, die Bogestra-App, bzw. die VER-App abgerufen werden.

Weitere Informationen im Internet oder per Telefon

Informationen zum Fahrtenangebot während der Weihnachtstage 2020 und zum Jahreswechsel 2020/2021 sind auch auf den Interseiten von BOGESTRA (www.bogestra.de) und VER (www.ver-kehr.de) abrufbar.

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr das ServiceTelefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (Festnetz 20 Cent/Verbindung, mobil max. 60 Cent/Verbindung) angerufen werden.

