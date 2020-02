Der Anschlag auf den Rosenmontagszug in Volkmarsen schärft auch in Hattingen die Sinne. Denn wie in der nordhessischen Kleinstadt sicherten auch in Holthausen Polizeiwagen die Zufahrt zum Zug ab. „Weil es zu jeder großen Veranstaltung eine Nachbetrachtung gibt, wird auch dies jetzt noch einmal Thema sein“, erklärt Stadtsprecherin Susanne Wegemann auf WAZ-Anfrage.

Seit dem Loveprade-Unglück gibt es verschärfte Sicherheitskonzepte

„So lange es aber keine Hinweise auf besondere Einsatz­lagen gibt, ist auch kein erhöhter Handlungsbedarf gegeben.“

Seit dem Loveparade-Unglück im Jahr 2010 in Duisburg müssen verschärfte Sicherheitskonzepte aufgestellt werden. In Hattingen beispielsweise fürs Altstadtfest, generell alle größeren Innenstadt-Veranstaltungen oder auch den Kirmes-Trubel. Gemeinsam stellen der städtische Fachbereich 30 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung), die Feuerwehr, die Polizei, die Hilfsorganisationen und der Veranstalter ein Sicherheits- sowie ein Sanitätskonzept auf.

Letzteres konnte beispielsweise beim Rosenmontagszug im vergangenen Jahr wegen des Wetters nicht gewährleistet werden – deshalb wurde die Veranstaltung nur wenige Stunden vor ihrem Beginn abgesagt.

Auch nach den Veranstaltungen sitzen die Beteiligten wieder zusammen

„Auch nach den Veranstaltungen sitzen die Beteiligten wieder zusammen und überlegen, ob das Sicherheitskonzept aktualisiert werden muss“, berichtet Wegemann. Im Bedarfsfall werde dies getan.

Ganz gleich, ob beim Rosenmontagszug oder auch vor einigen Jahren bei der Autoparty auf dem Gelände des Industriemuseums Henrichshütte – Problemstellungen wurden zumeist pragmatisch gelöst. So soll es auch in der Zukunft gehändelt werden, so die Stadtverwaltung.